Mirá Quién Vino: hoy, Eduardo López

Es cuarta generación de una de las familias más tradicionales de la vitivinicultura mendocina. Bodega López fue fundada en 1898, erigiéndose como una de las bodegas más antiguas y prestigiosas de Argentina.

Eduardo López, cuarta generación de la familia, es quien está al frente de esta empresa que elabora 10 millones de botellas al año. Fue el quien logró que su bodega sea una marca registrada en bodegones y restaurantes.

De alguna manera Bodegas López se ha convertido en una especie de patrimonio de Argentina. Más del 90 % de los vinos que producen se consumen en el mercado interno. Y cuentan con un portfolio de más de 45 productos.

Eduardo López ha aportado toda su experiencia y conocimiento sobre el mercado del vino y su empresa, para continuar dando prestigio a la marca.

Eduardo López en su bodega.

El Ping Pong

Edad: 59 años

Cargo que desempeña en su empresa: CEO de Bodegas López.

¿Dónde naciste?

En Buenos Aires, pero siempre viví en Mendoza.



¿Tenés algún hobby?

Jugar al polo.



¿Qué es lo que mejor sabés cocinar?

Asado, es prácticamente es casi lo único que cocino.



¿Se puede tomar vino tinto con soda o con hielo?

Claro que sí. El vino se toma como a cada uno le de placer.



¿A cuáles de tus colegas admirás?

A Ale Vigil por su capacidad de trabajo y de generar negocios alrededor del vino.



¿Choripan o sushi?

Choripan con un tinto.

Un lugar en el mundo…

Un lago o un río para pescar en el sur de Argentina.



¿Que tomás cuándo no tomás vino?

Agua con gas (mucha) y whisky.



¿Cuál es tu golosina preferida?

Alfajor Jorgito negro y Pico Dulce.



¿Messi o Maradona?

Messi



¿Boca o River?

River



Red social preferida…

Instagram



Canción favorita…

“Viva la Vida” de Coldplay.



¿Cuál es la mejor película que viste?

“Muerte en un Funeral” (versión inglesa).



¿Admirás o has admirado a algún político?

No, a ninguno.



¿A qué tres famosos invitarías a cenar?

Una mesa con polistas, seguro con los hermanos Barto y “Jeta” Castagnola.

Restaurante favorito…

Un pescado en “Lo de Tata” en Mar del Plata y una pizza en “El Cuartito” en Buenos Aires



Recomendanos un vino que hagas vos y otro de algún amigo…

No soy enólogo, pero un Chateau Vieux de mi año de nacimiento me transporta y Cheval des Andes 2001 me encantó.

