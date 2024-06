El evento que revolucionó el Espacio Arizu: mirá la galería de Sociales

El Espacio Arizu fue el lugar y el escenario perfecto que albergó a uno de los eventos más convocantes de año: la segunda edición de WOW Mujeres Activas. Este encuentro reunió a mujeres emprendedoras de toda la región para compartir conocimientos, experiencias y fomentar el crecimiento de sus negocios.

Estas dos jornadas fueron un verdadero suceso, pues cientos de mujeres dijeron presente para ampliar conocimientos y horizontes. Se trata de un convite craneado y organizado al detalle por Verónica Kolton, Muriel del Barco y Gisela Rivarola, quienes contaron con el apoyo fundamental de la Municipalidad de Godoy Cruz y en el cual MDZ Online dijo presente cpn un VIP espectacular.

La jornada inaugural del viernes se extendió de 16 a 20 horas y culminó con un vibrante espectáculo musical a cargo de la talentosa Clari Ceschín.

Anfitrionas del evento: Verónica Kolton, Muriel del Barco y Gisela Rivarola. Foto: Santiago Tagua / MDZ

El sábado, la actividad comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 20 horas, cerrando con arte y shows. Durante estos dos días, las mujeres presentes no solo disfrutaron de charlas inspiradoras, sino también de una feria donde pudieron mostrar y vender sus productos y servicios en diversos stands.

"Verdaderamente estoy fascinada. No solamente siento que he ampliado mis conocimientos y me he enriquecido, sino que además esto ha funcionado como un verdadero networking. He ampliado mi red de contactos", aseguró Cecilia, una arquitecta que quedó feliz y con su agenda repleta de nuevos teléfonos y correos electrónicos. MDZ Sociales dijo presente y en este video te muestra un resumen cool de esta movida:

Entre las actividades más destacadas se encontraron charlas dictadas por mujeres referentes en diferentes áreas, abarcando desde el mundo de la tecnología y finanzas hasta la arquitectura, el diseño, la decoración, el desarrollo personal y el marketing. El objetivo fue claro: proporcionar herramientas valiosas para que las emprendedoras mendocinas potencien sus negocios y descubran la mejor versión de sí mismas.

WOW mujeres activas, un evento que siempre tiene éxito.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

El evento no solo se enfocó en el desarrollo profesional, sino también en el crecimiento personal, buscando que cada participante se convierta en una fuente de inspiración para otras mujeres. La diversidad de temas y la calidad de las expositoras dejaron una huella profunda en todas las presentes.

MDZ presente en WOW.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

La participación en WOW Mujeres Activas 2024 fue una oportunidad única para conectar, aprender y crecer en un entorno de apoyo y colaboración. Con el éxito de esta edición, la expectativa ya está puesta en futuras iniciativas que continúen empoderando a las mujeres emprendedoras de la región.

¡Mirá todas las fotos de este gran evento!

Las chicas desde temprano disfrutaron de esta gran tarde, Maru Cabezas, Ceci Feiner y Chachi Flores. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Gema Pineda y Ana Paula Marun.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Cecilia Membrado y Piqui Méndez fueron parte del evento con su gran aporte. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Cada espacio en Arizu fue cuidadosamente pensado para la comodidad y practicidad de toda su gente. Foto: Santiago Tagua / MDZ

MDZ fue parte, disfrutó y acompañó a este espectacular evento. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Guadalupe Cadiz, Laura Flori, Virginia Deomenici, Alejandro Sanz, Silvina Godoy y Florencia Cicutti se divirtieron, aprendieron y disfrutaron esta jornada. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Ellas también dijeron presente: Ines Aldao, Manu Galdu y Mariela Gutelli. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Grupos de amigas que intercambiaron ideas y experiencias. Foto: Santiago Tagua / MDZ

¡Mujeres que crecen día a día!

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Sabina Bonadeo y Braulio Gnesi, con una pequeña entusiasta.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Miriam Alguacil, Anita Rusticcini, Cecilia Orozco y Mara Mignani.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Actividades, sorteos, juegos y cuidado personal... un día a puro disfrute. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Muchas actividades en cada stand que se hizo parte en el evento.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Mercedes Uliarte, Carla Mercado y Noelia Licota. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Mariana Fernández y Lautaro González. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Mariela Gutelli y Natalia Stettler.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Gastronomía, bebidas, emprendimientos, moda: todo combinado en este gran evento.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Raquel Kolton sumada al empoderamiento femenino y haciendo crecer a muchas más, Foto: Santiago Tagua / MDZ

¡Las chicas la pasan bien!

Foto: Santiago Tagua / MDZ

La convocatoria fue un éxito total, la ex bodega Arizu vibró de una manera increíble con cada una de sus asistentes. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Adriana Ejarque, Zulma Pérez, Milagros Grilli y Miriam Alguacil.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Sofía Coronel y Martina Quiroga.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Los accesorios, las joyas, y los complementos de moda no podían faltar. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Carolina y Carla, también estuvieron presente. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Gimena Miras y Adriana Ejarque.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Flor Arévalo, Valentina Bombini y Dana Rasmussen. Foto: Santiago Tagua / MDZ

Fotos, selfies y videos: todo quedó documentado en un evento imperdible. Foto: Santiago Tagua / MDZ

El cierre del lujo de la primera jornada del evento estuvo a cargo de Clari Ceschín. Foto: Santiago Tagua / MDZ