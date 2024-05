El drama de salud que padece Letizia Ortiz: qué le pasó a la reina de España

Letizia Ortiz contó el primera persona ante la prensa el problema doméstico que vivió. La esposa del rey Felipe VI habló con los periodistas que la esperaron cuando acudió al Teatro Real.

Ortiz se puso zapatillas sin tacones para el evento, cuando es usual verla con zapatos de estileto y tacos muy altos. De ese modo, se advirtió que la razón era que Letizia se había fracturado la falange del pie derecho.

Letizia junto a su suegra, Sofía de Grecia.

"Aunque es una mala suerte, esto se cura. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía", expresó la reina en su descargo con la prensa. A pesar de esa realidad, Letizia seguirá adelante con sus obligaciones.

Letizia con su hija menor, Sofía.

La madre de Leonor y Sofía de Borbón siempre se ha mostrado muy comprometida con sus obligaciones reales y esta vez no es la excepción. En las próximas horas, acudirá a una entrega de premios de Literatura Infantil y un acto conmemorativo del Bicentenario de Policía Nacional.

El drama que atraviesa Letizia Ortiz por su imagen pública

Jaime del Burgo, expareja de la hermana de la reina de España, ha contado en numerosas ocasiones que habría tenido un amorío con Letizia y acusó de infiel a la monarca. Si bien ella nunca se ha pronunciado al respecto todavía y continúa con su vida sin problemas aparentes, su imagen pública no está en su mejor momento.