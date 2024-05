Una provincia argentina, elegida entre los mejores destinos gastronómicos del mundo

En el universo de los viajes y la gastronomía, Mendoza, la tierra del vino, brilló una vez más al ser incluida en los prestigiosos Best of the Best de los Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor. Esta distinción, reservada para los destinos que destacan por su excelencia y reciben una gran cantidad de críticas positivas de la comunidad viajera, confirma a Mendoza como uno de los 25 destinos gastronómicos imperdibles del mundo.

El título Best of the Best de los Travellers’ Choice Awards celebra el más alto nivel de excelencia en viajes. Lo otorga a quienes reciben un gran volumen de críticas y opiniones extraordinarias, por parte de su comunidad, durante el último año.

El reconocimiento de Tripadvisor destaca que Mendoza, reconocida principalmente por sus vinos, es mucho más que una región vinícola. Desde emocionantes aventuras al aire libre como esquí, senderismo y rafting, hasta la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de sus más de 1000 viñedos, el atractivo de Mendoza va más allá de sus paisajes impresionantes y su rica cultura.

Mendoza, entre los mejores destinos gastronómicos del mundo.

Su gastronomía, influenciada por una fusión de tradiciones españolas e italianas, cautiva a los paladares más exigentes. Los viajeros tienen la oportunidad de deleitarse con una oferta culinaria diversa y de alta calidad, donde los sabores auténticos se mezclan con la creatividad de los chefs locales.

Desde los clásicos platos regionales hasta las innovadoras creaciones gastronómicas, Mendoza ofrece una experiencia culinaria única que combina la frescura de los productos locales con técnicas de cocina de vanguardia. Los restaurantes, bodegas y mercados de la región son verdaderos paraísos para los amantes de la buena mesa, donde cada bocado es una celebración de la identidad y la pasión por la gastronomía mendocina.

El reconocimiento, un impulso para el turismo

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó este reconocimiento. “Estar entre los mejores destinos gastronómicos del planeta, según una plataforma tan reconocida como Tripadvisor, tiene que ver con cómo nos ven quienes nos visitan, ya que esta selección surge de las reseñas que hacen los que disfrutaron de nuestros sabores”.

“Venimos trabajando fuertemente con los sectores privado y académico, en los Foros de Origen e Identidad Gastronómica, para posicionar a Mendoza como un polo gastronómico a nivel mundial. Así logramos ser Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino, recibimos siete Estrellas Michelin y, recientemente, fuimos elegidos como mejor destino enoturístico responsable. Esto habla de que vamos por buen camino y que nuestra provincia tiene mucho para ofrecer en este sentido”, agregó la funcionaria.