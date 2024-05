Zaira Nara y Emilia Attias muestran qué zapatillas usan y cómo combinarlas

Lo primero que pensamos cuando se nombran o se deben combinar zapatillas deportivas es en looks que sigan el mismo estilo. Joggings, sudaderas, camisetas o chaquetas sporty son la base con la que jugamos para complementar este calzado tan rutinario. Sin embargo, existen otras variantes en las que puedes inspirarte si deseas darle un giro a este clásico.

Zaira Nara y Emilia Attias son las argentinas que tomamos de referencia para motivar estos cambios en el uso de las zapatillas deportivas. Looks cancheros y en tendencia para que te animes a llevar este calzado a todos lados.

Entre un estilismo comfy y clásico, Zaira Nara aprovechó el auge de las zapatillas deportivas para armar su propia versión. La modelo enseñó un total look en denim, con jeans lavados - de corte wide leg y tiro bajo - y camisa negra semibierta, al que acompañó con gorra y gafas de sol cat-eye.

Sin perder su estilo informal y moderno, Zaira Nara adaptó este básico a un atuendo perfecto para usar durante una jornada extensa. Ahora que las temperaturas son más bajas, puedes inspirarte en este estilismo y añadir un tapado largo en algún tono neutro para realzar el toque atemporal.

Buscando un aspecto más minimalista, Emilia Attias también sumó las zapatillas deportivas a diferentes looks súper fáciles de clonar. En primer lugar, la actriz enseñó su modelo preferido en tonos grises y combinó con un total look en blanco, compuesto por pantalones split y corset. Y como no fue suficiente, la influencer agregó otras ideas más.

Emilia Attias se decantó por una minifalda sastre, top blanco y chaqueta cropped beige en su segundo outfit, mientras que dejó la sensualidad en su tercer atuendo protagonizado por shorts beige, body blanco, trench y las mismas zapatillas deportivas. Por último, la modelo marcó tendencia con jeans oxford rotos, camisa blanca, gorra y chaqueta de denim reemplazado por un trench en los últimos segundos de su video.

Para seguir canchera este otoño, las zapatillas deportivas serán tu eje fundamental si deseas combinar comodidad y actitud. ¿Cuál de estos looks probarías?