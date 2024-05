Decoración: en qué consiste la tendencia del momento

Por un lado ordenar tiene efectos positivos ya que se puede apreciar lo terapéutico que resulta llevarlo a cabo -por ejemplo- deshaciéndose de las pertenencias que no se usan o no se necesitan más para así crear nuevos espacios vacíos en los armarios y cajones de la cocina. Pero hay un lado B y es el orden como una fijación excesiva y que puede dejar sin lugar en la casa a varios objetos valiosos o importantes. Por este motivo el desorden (o decluttering) -durante el último año- fue una tendencia en el diseño de interiores. Pero hoy está siendo reemplazado por el "recluttering", que no es otra cosa más que la nueva tendencia de "reordenar" con el fin de lograr un "desorden cuidado".

Pasos lograr el "desorden cuidado"

1. Seleccionar objetos significativos de forma creativa

Hay dos formas de "ordenar" sin que tu casa parezca desordenada: a) agregar cosas significativas (y no cosas que la persona cree que debería mostrar); y b) utilizar el objeto en forma creativa (y no su función original: por ejemplo, una jarra como florero y no para servir agua).

"Creo que la gente empezó a tener miedo de que los organizadores les obligaran a deshacerse de sus pertenencias, cuando la mayoría quiere que sus clientes se centren en los artículos que les encantan" (Carolina Roberts - The Simplified Island), Imagen: Future.

2. Ser selectivos con los elementos "reordenados"

Esto consiste en exhibir los elementos que gustan y hacen feliz, y mantener las cosas que uno usa o necesita de una manera organizada y práctica. Este proceso permite liberar cualquier cosa que se haya estado guardando por un sentido de obligación, miedo o hábito.

"Recluttering consiste en ser selectivo con las posesiones y elegir mejorar un espacio en lugar de sobrecargarlo" ( Suzanne Roynon) .Imagen: Future/Jon Day

3. Reordenar en forma práctica

El secreto consiste en ser práctico e intencional. Por ejemplo, si hay estantes con pocos libros se puede decidir "reordenarlos" con una colección de fotografías familiares u objetos que signifiquen algo para la persona o familia. Se trata, en todo caso, de un "desorden decorativo". Lo mismo sucede en la cocina si hay una encimera completamente despejada pero se necesita en la casa un lugar para guardar el correo o correspondencias, o la libreta del teléfono; entonces en esa encimera despejada puede ir una bandeja con un pequeño soporte para la libreta, la lapicera y las pocas listas que se necesitan a mano.

Pasar de vivir en un espacio muy desordenado a uno que esencialmente carece de conexión visual con todas las cosas importantes es extremadamente incómodo. Imagen: James Merrell

Si bien el reordenamiento o "recluttering" adopta un enfoque más personal, expresivo y maximalista para decorar la casas no significa aferrarse a hasta el último elemento sentimental, porque a veces resulta difícil ordenar los mismos, entonces hay que buscar otras alternativas si eso llegara a suceder.