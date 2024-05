Marcelo Miras: "El vino patagónico tiene que consolidar su identidad"

Quizá para conocer en serio a los vinos de Patagonia sea casi un paso obligado llegar y escuchar a Marcelo Miras, el enólogo mendocino que hace más de 30 años está en el lugar y conoce los terruños como pocos.

Marcelo llegó a la Bodega Humberto Canale y además fue un jugador esencial en el desarrollo de San Patricio del Chañar, en Neuquén, cuando estuvo al frente de la Bodega del Fin del Mundo.

Son numerosos los proyectos enológicos donde ha participado. Hoy comparte con su familia una finca antigua que data de muchos años en Mainqué, en el valle medio rionegrino.

Aquí podés ver la nota completa junto a Marcelo Miras:

Y a continuación, un extracto esencial de algunas cuestiones que se hablaron:

¿Cómo describís hoy a la Patagonia Argentina?

Yo siempre digo que el Valle, y la provincia de Río Negro en particular, hoy por hoy están muy diversificados en sus actividades. No nos olvidemos que Río Negro es una de las provincias de Argentina en donde su geografía abarca desde el mar a la Cordillera, pasando por distintos climas y suelos. Eso es muy atractivo. Ahora, no solamente Río Negro nos seduce, sino también Neuquén, Chubut, La Pampa. Las estadísticas son frías, pero en definitiva no hacen más que reflejar la realidad de lo que pasa y la Patagonia representa el 2% de la vitivinicultura nacional. La extensión es muy grande y la actividad es relativamente pequeña, pero dentro de ese tamaño, de ese volumen, creo que es muy interesante todo lo que se está desarrollando en nuestra región.

Lograr la identidad es la clave para Marcelo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Cómo son los vinos de Patagonia?

Hay una gran diversidad que a mí me parece que es fantástica para quienes habitamos, quienes vivimos, quienes producimos en la Patagonia y también para quienes nos visitan, ya sean de nuestro país o de afuera. Estamos en la búsqueda de un estilo propio en cada una de las regiones, y ese va ser el diferencial de la próxima vitivinicultura en Patagonia. No es lo mismo el vino que producimos en el Alto Valle, que el que producimos en Viedma.

Es muy grato poder descubrir los vinos que se están produciendo y cada uno con su estilo, su impronta. Hay vinos con muy buena acidez. Este año yo digo que hemos vuelto a ser patagónicos en nuestro clima, lo cual se ha visto reflejado en la evolución de las uvas y los vinos que estamos obteniendo. A nivel aromático, más allá de la fruta, podemos encontrar algunas notas florales. Pero básicamente creo que la columna vertebral de los vinos patagónicos es la acidez natural que tenemos.

"Cuando se bebe un vino, se bebe la cultura del lugar", dice el especialista. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Hace un tiempo atrás, en materia de vinos, Patagonia tenía una proyección muy buena, con puntajes altos y la llegada de grandes asesores. Da la impresión de que eso se frenó, se estancó ¿Qué paso?

La identidad cuesta, no se hace de un día para el otro. Y después hay alguien que es el que realmente te va llevando hacia donde se tiene que ir: el consumidor. No tenemos que olvidar de eso. Hay un reacomodamiento. Las condiciones macroeconómicas del país influyen en la toma de decisiones. Estoy convencido de que en esa búsqueda, hay gente que está trabajando bien.

Hay un vino en Patagonia que llegó a los 100 puntos, y esa bodega puso el foco en eso y trabaja sobre eso. Nos alienta a que podemos hacer una viticultura diferente en una región con muchos privilegios. Tiene buenos suelos, disponibilidad de agua, en cantidad y calidad. Y una tecnología que ha ido acompañando esa vitivinicultura que va creciendo.

Has pasado la mitad de la vida en Patagonia... ¿Qué esperás del vino patagónico? ¿Qué te gustaría que pasara?

Yo deseo que el vino patagónico termine de consolidar su identidad. Que se puedan apreciar las distintas regiones vitivinícolas de Patagonia, pero más que nada la idiosincrasia. Yo aprendí que cuando uno bebe un vino, bebe la cultura del pueblo que hace ese vino. Porque no es solamente el suelo, el agua, el clima, el paisaje lo conforman. Es la gente. Cuando bebo un vino estoy bebiendo la cultura de ese lugar.