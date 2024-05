El drama que vivió una allegada a Letizia Ortiz: quién es

Letizia Ortiz es una de las reinas más resonantes del mundo en los últimos meses, sobre todo por los fuertes rumores que hay alrededor de ella. Y recientemente se sumó una nueva acusación.

La revelación se hizo en el nuevo libro del periodista Martín Bianchi, donde se puede acceder a una entrevista a Henar Ortiz. Esta mujer en cuestión es la tía de la actual reina de los españoles.

Letizia y su hija Sofía.

"He hablado con su tía, con Henar Ortiz, que te cuenta cómo lo vivió esa familia que no tenía nada que ver con esta boda, que no se iban a casar con Felipe. Cómo fueron tratadas por los medios de comunicación y por la sociedad en general, la crueldad con la que fueron tratados", reza un fragmento del mencionado material, según cita La Razón.

Letizia atraviesa un mal momento mediático.

"Desde una ingenuidad absoluta. Para mí era la boda de mi sobrina, aunque en realidad fuese una boda de Estado. Luego supuso una seria alteración en nuestras vidas. Hubo demasiados y dolorosos daños colaterales", agregó la mujer.

Qué le pasó a Letizia Ortiz en su pie

La reina de España dio a conocer hace algunas semanas que se quebró una falange de uno de sus pies y por ese motivo debe cuidarse en su andar. En los outfits de sus últimos días, Letizia se mostró con zapatillas sin perder su elegancia.