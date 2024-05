La mendocina elegida por Balenciaga para caminar la red carpet de Cannes

Es sabido, y no hace falta recalcarlo: además de ser uno de los festivales de cine más prestigiosos del globo, el de Cannes es un verdadero acontecimiento social y una impactante pasarela.

De hecho, en el mundo de la moda, el glamour, la sofisticación y la elegancia de quienes asisten deja muy atrás a otras alfombras rojas de festivales, como el de Berlín, los premios Goya e incluso los Oscars. "Si hablamos de elegancia en festivales de cine, está en la cúspide. Los diseñadores muestran todo lo mejor en Cannes. Te lo grafico así: si te gusta el tenis, sabés que el torneo numero uno es Wimbledon. Pues si te gusta el cine, el festival más prestigioso, glamoroso y fantástico es el de Cannes", explica un experto en la materia.

Menuda sorpresa nos llevamos por estos pagos cuyanos cuando nos enteramos que una mendocina, la escribana Paola Varo, fue elegida especialmente por una de las firmas más impactantes del mundo de la moda para ser su embajadora en "le tapis rouge".

"Ha sido una experiencia maravillosa", asegura Paola. "Te cuento cómo empieza todo: por razones familiares había viajado a Milán. Un día me llaman por teléfono desde Balenciaga, marca que me encanta, y me dicen que si tenía disponibilidad de tres días para una determinada fecha, porque querían hacerme un convite", comienza el relato.

"Yo les digo que sí, pensando que me querían invitar a un desfile. Y lo que me dicen a continuación, me dejó helada: 'Te hemos seleccionado para que vayas al Festival de Cannes en representación de Balenciaga, Italia'. ¡Imaginate mi sorpresa!".

La invitación concreta fue a participar de una experiencia en el festival de Cannes por parte de la familia Balenciaga y el holding Kering (que maneja Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Yves Saint Lauren entre otras marcas) ya que es main sponsor.

El criterio de la elección fue invitar a "clientes que representaran el espíritu de la marca, que supieran valorar y lucir cada una de sus prendas en todo momento del día y ocasión, aún en espacios profesionales. Por eso los elegidos eran un médico, un abogado, en mi caso, un notario", explica Paola.

"El otro criterio fue encontrar clientes que puedan conformar un grupo homogéneo, que sean sociables, que hablaran diversos idiomas como para poder 'pegar onda' con éxito, generar amistad e interactuar y disfrutar al 100% del evento. El mismo consistió en una cena chica de la familia Balenciaga el primer día con las autoridades y y los otros clientes invitados. Un almuerzo el día siguiente en un parador en la playa, y culminamos con la red carpet en el evento de la inauguración oficial del festival", sigue Varo.

Paola en Cannes.

"¿Una apostilla graciosa? El hotel donde estábamos era enfrente del festival, pero igualmente debíamos llegar en auto porque es un ritual: subimos cada uno a un vehículo, porque el protocolo es llegar, bajar del auto, hacer la fila, ir pasando por la alfombra roja... ¡fue una experiencia impresionante! Cuando llegas, hay que esperar turno, pues van bajando de a uno de los autos. Te abren la puerta, te bajas, te acompañan, te sacan la foto en la alfombra y después entrás a la sala donde hacen la apertura oficial del del Festival de Cannes".

"Uno de los momentos más impactantes fue la entrega de la palma de oro honorífica a Meryl Streep. Luego de eso, se declaró oficialmente abierto el Festival. Al finalizar esa ceremonia, estuve en la proyección de la primera película, y partimos a la cena de gala en donde Meryl fue la estrella de la noche. La verdad es que el paso por la alfombra roja es una anécdota: la impornta cultural del festival, es impactante. El evento tiene un contenido histórico, un bagaje cultural fenomenal. Te diría que es hasta emotivo. Es verdaderamente un repaso por la historia del cine", enfatiza la mendocina.

Luego de esa comida, a dormir al hotel. Al otro día, desayuno y despedida. ¡Fue realmente una vivencia alucinante!", cerró Paola.

No te pierdas, a continuación, las imágenes de esta embajadora súper fashion mendocina!

Pao, lista para la apertura del festival.

En la suite, el backstage: preparándose para la ocasión.

Paola Varo, by Balenciaga.

¡En camino!

La llegada al festival, en "le tapis rouge".

Alfombra roja face.

Un close up.

Ya sentada, minutos antes del comienzo de la gala.

Otro de los outfits, en un evento diurno.

El back de Kering recibió a Pao Varo.

Hubo shootings especiales de la marca en un penthouse.