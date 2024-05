Tres looks abrigados con jeans y blazer para estos días extra fríos

Cuando decimos que el dúo jeans y blazer siempre queda bien, no mentimos. Incluso, lo reafirmamos a medida que pasa el tiempo, y con esta semana en la que el frío va a estar presente todos los días, creemos que estas prendas son las más adaptables.

Además, son los básicos perfectos para sumar más ítems con el objetivo de estar abrigadas. No perdemos más el tiempo y hoy te damos tres ideas de looks para que uses jeans y blazer durante estos siete días. Ve a buscar en tu guardarropa ambas piezas y ponte a probar estas siguientes opciones de estilismo.

Es el dúo de básicos más versátil y favorecedor: jeans y blazer. Foto: The Zoe Report.

Con este look de Sofía Sánchez de Betak, le decimos que sí a los jeans rotos a pesar del frío. ¿Por qué? Porque la influencer los combinó de la forma más abrigada y cool posible: sweater de cuello alto, chaqueta de denim, blazer estampado y botas negras. Además de mantener tu temperatura corporal, te animarás a dos tendencias como el total denim y el color marrón.

Junto con la compañía de otras prendas, el look de jeans y blazer se convierte en todoterreno para esta fría semana. Foto: Elle.

Si deseas algo similar pero conservando la identidad clásica, este look de jeans pinzados y blazer de lana gris es una fantástica idea. Lo mejor es el efecto de capas o layering, que permite no sentir frío debido a la presencia del sweater negro y el chaleco gris en V por encima.

Aunque la influencer optó por mocasines estilo alpargatas, tú puedes reemplazarlos por botas cortas o altas dependiendo el efecto que desees obtener. También puedes apuntarte por zapatillas que dejen a la vista un par de medias blancas, grises o negras.

Adapta este conjunto para seguir llevándolo todo el invierno. Foto: Hollywood First.

No existen dudas de que el combo de jeans y blazer siempre luce bien junto con una camisa. Así lo defiende Bella Hadid con su look de jeans flare arruchados, conjunto de camisa y blazer en rosa pastel, borcegos altos con suela track, bolso baguette negro, gorra deportiva y gafas de sol.

El contaste entre el romanticismo del rosa y el negro de sus botas punk crearon una estética original para este clásico dúo de la moda, que siempre nos termina salvando de cualquier eventualidad.

Con temperaturas bajas, esta semana indica que el invierno se está acercando y nuestros looks deben adaptarse. Lo que sí sabemos que no cambiará es el fuerte protagonismo de los jeans y el blazer.