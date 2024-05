Increíble: mira la similitud entre Máxima de los Países Bajos y Juliana Awada

Máxima de los Países Bajos acudió a un reciente evento en la localidad de Almere, en Flevoland, y allí lució un outfit que muchos compararon con un look de Juliana Awada. Cabe recordar que la reina es argentina y ha conocido a la exprimera dama en varios actos.

La prenda de vestir en cuestión es un pantalón sastrero y saco de la marca Max Mara, que Awada utilizó en el pasado. La revista Caras señaló esta comparación y allí se pudo ver la foto del pantalón sastrero que utilizó la esposa de Mauricio Macri.

El look sastrero de Juliana Awada. Instagram: maxmara

No es la primera vez que Máxima de los Países Bajos utiliza este tipo de prendas en sus outfits: la madre de Amalia -la futura reina de los Países Bajos- es fanática de la sastrería, los sacos y los pantalones de vestir. A pesar de que muchas veces usa vestidos, Máxima siempre ha tenido una tendencia por la sastrería femenina.

El look de Máxima de los Países Bajos. Instagram: koninklijkhuis

Hace poco, Máxima de los Países Bajos acudió a un evento con un look sastrero compuesto por un saco y un pantalón de vestir con diseño en cuadrillé, con tono base en beige. Como no podía ser de otra manera, la reina recibió un sinfín de mensajes de amor en un posteo en redes por su look: "Que reina tan hermosa tenemos" y "La gente en la sociedad da más inspiración a los demás" fueron algunos de los mensajes.

La tristeza de Máxima y Guillermo por el fallecimiento de una bailarina neerlandesa

"Estamos entristecidos por el fallecimiento de Sjoukje Dijkstra. Con su fenomenal poder de salto, se las arregló para sorprender al mundo del patinaje y a todos los que están fuera. Como la primera holandesa en los Juegos Olímpicos de Invierno, ganó el oro y se convirtió en una leyenda. Sus fantásticos logros están grabados en nuestros recuerdos", escribieron en una publicación.