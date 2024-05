Las zapatillas de Letizia Ortiz que causaron furor en las redes sociales

Letizia Ortiz fue blanco de las críticas de moda en un reciente evento al que acudió con un espléndido outfit. La reina sufrió una lesión en uno de sus pies y por ese motivo no pudo usar tacos.

La madre de Leonor y Sofía de Borbón lució unas magníficas zapatillas blancas que tuvieron buenas recepción en la crítica de moda, ya que se conoce que esa elección de debe a un problema de salud. Letizia evidenció así una vez más su compromiso con sus deberes.

Letizia Ortiz y su look. Instagram: reina_letizia2020

Letizia Ortiz escogió un look total white compuesto por un saco y pantalones de vestir en tonos blancos y, como no podía ser de otra manera, las zapatillas fueron del mismo color de la marca Mu the Brand. De ese modo las redes sociales se llenaron de mensajes y comentarios de admiración hacia ella.

Letizia y Felipe atraviesan un mal momento mediático.

Cabe recordar que Ortiz atraviesa también un complicado momento por las declaraciones que Jaime del Burgo hizo sobre su vida y sus supuestas infidelidades a Felipe VI. La reina se muestra impoluta a pesar de las habladurías y continúa con sus tareas.

Qué dijo Letizia Ortiz de su lesión

"No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía. Mala suerte, pero esto se cura", comentó Letizia sobre su diagnóstico. La reina fue diagnosticada con fractura de una de las falanges de su pie izquierdo.