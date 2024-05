Periodistas argentinos dieron a conocer el drama de Máxima de los Países Bajos

Máxima de los Países Bajos es nacida y criada en Argentina, por lo que la prensa de su país de origen tiene una empatía especial con la reina. De ese modo, dos periodista televisivos famosos en el país hablaron sobre cómo vive la esposa de Guillermo.

"Si se separan, Zorreguieta no tendría la posibilidad de vivir con sus tres hijas. Y perdería la posibilidad de hacer cualquier tipo de reclamo ganancial. Ya que no tiene posesión ni dominio sobre los bienes, ya que estos pertenecen a la corona", revelaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece.

En agosto se estrena en Argentina la serie de Máxima de los Países Bajos.

Y siguieron: "Tremendo lo de los hijos porque se repiten todas las realezas. No pueden quedarse los hijos". Al no dedicarse al periodismo de realeza de lleno, los comunicadores se mostraron muy sorprendidos y asustados por las restricciones de Máxima en caso de separarse.

Máxima y Guillermo de los Países Bajos, muy enamorados.

Qué dijo Delfina Chaves sobre las declaraciones de Máxima

Delfina Chaves es la actriz que interpreta a Máxima de los Países Bajos en la serie sobre su vida y respondió a los dichos de la monarca. La entrevista fue conseguida también por el ciclo de Pallares y Lussich, Socios del Espectáculo.

"Ella dice que no la vio. Después ya si la vio o no, no lo sé. Ella hizo una conferencia de prensa diciendo que ella sabe cómo fue su vida y que no necesita que nadie se la cuente. Y tiene razón, yo creo que si hicieran una serie sobre mi vida me sentiría incómoda", relató Chaves.