Máxima de los Países Bajos y un inesperado y alocado accesorio

Máxima de los Países Bajos es una de las reinas más admiradas del mundo por su sentido de la moda y en esta ocasión su aplique causó sensación. La esposa de Guillermo lució un impactante outfit en un reciente evento.

La familia real visitó Emmen, a la que definen como una ciudad de fútbol en el Sportplein, y allí disfrutaron de una tarde donde jugaron a divertidas disciplinas. En las imágenes compartidas en redes sociales se pudo ver a los reyes muy entusiasmados con sus actividades.

El look de Máxima. Instagram: koninklijkhuis

El look de Máxima de los Países Bajos no pasó para nada desapercibido en el evento: la monarca escogió un vestido en tonos verdes oliva y encima se colocó una campera liviana blanca. Lo que más llamó la atención de su look fue el aplique que se colocó: lleno de flores, diseños de mariposas y hojas que estuvieron acordes al evento.

El look de Máxima. Instagram: koninklijkhuis

Los comentarios de la gente

Desde la cuenta oficial de al realeza neerlandesa en Instagram compartieron imágenes del evento y en la sección de comentarios muchos dejaron sus mensajes. La gente halagó a los reyes y también cuestionó ciertos protocolos que deberían quedar atrás.

"Disfruté de nuestra casa real otra vez, pero ¿es todavía en este momento que las mujeres miembros tienen que pasear con un ramo de flores todo el día?", "Me encantan las mariposas. Piensa en lo que Máxima tenía en su cabello, absolutamente increíble" y "Me encanta el rey Willem Alexander" fueron algunos de los mensajes.