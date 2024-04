Seis cosas que nadie te dice sobre el reciclaje

¿Alguna vez tiraste una bolsa de plástico al contenedor de reciclaje y te preguntaste si realmente se reciclará? Aunque el reciclaje suele promocionarse como una solución sencilla para reducir los residuos y proteger el medio ambiente, en realidad es mucho más complicado.

1. La realidad de los materiales que se reciclan

Aunque el reciclaje se promueve como una práctica sostenible, algunos materiales "reciclables" sufren un proceso conocido como "infrarreciclaje" cada vez que acaban en el reciclaje doméstico. El infrarreciclaje, también llamado downcycling, es el proceso de reciclaje de residuos donde el nuevo material reciclado tiene funcionalidad y calidad más baja que el material original.

Los plásticos pierden calidad cada vez que se reciclan. Créditos de la imagen: Pixabay.com

Y ocurre que muchos materiales, especialmente los plásticos, pierden calidad cada vez que se reciclan. Esto significa que el material reciclado es de menor calidad que el original, lo que reduce la vida útil de cualquier "nuevo" producto creado a partir de él.

Esta degradación limita el número de veces que se puede reciclar un material, lo que subraya la importancia de reducir y reutilizar antes de reciclar los enseres domésticos.

2. El mito de los bioplásticos

Los bioplásticos suelen anunciarse como una alternativa ecológica a los plásticos tradicionales. Sin embargo, la realidad es que requieren unas condiciones específicas para descomponerse y no siempre pueden procesarse en las instalaciones de reciclaje habituales. Esto significa que, sin unas instalaciones industriales de compostaje adecuadas, estos materiales pueden no ser tan respetuosos con el medio ambiente. Consecuencia: Si la planta de reciclaje no cuenta con la infraestructura o los protocolos adecuados, los bioplásticos pueden contaminar los flujos de reciclaje o acabar en los vertederos, anulando sus beneficios medioambientales.

Por eso hace falta comprobar que la planta de reciclaje pueda descomponer correctamente los bioplásticos; de lo contrario, reciclar estos productos puede suponer más trabajo para el personal que separa los materiales reciclables de los que no lo son.

3. No todos los materiales reciclables son iguales

Una creencia errónea muy extendida sobre el reciclaje es que todo se puede reciclar, cuando en realidad no todos los materiales que llevan la etiqueta "reciclable" son fáciles de reciclar. Por este motivo la posibilidad de dar una nueva vida a los envases alimentarios usados dependerá en gran medida de las instalaciones locales disponibles en la zona y de la demanda del mercado de materiales reciclados. Por ejemplo, algunos plásticos pueden ser técnicamente reciclables, pero a menudo acaban en los vertederos por falta de infraestructura o viabilidad económica para reciclarlos.

Créditos de la imagen: Pixabay.com

Hace falta que el ciudadano conozca dónde se gestionan los residuos y allí qué tipos de materiales que se pueden reciclar y los que no.

4. Las impurezas encarecen el reciclado

La contaminación no es sólo un inconveniente; también es una carga financiera. Cuando se depositan en el contenedor de reciclaje artículos no reciclables, como utensilios de cocina de vidrio o cinta adhesiva, aumentan los costes de clasificación y procesamiento.Del mismo modo, impurezas como los restos de comida en los envases de plástico los hacen imposibles de reciclar, lo que aumenta la carga de trabajo en las instalaciones de clasificación de reciclaje.

Asegurarse de clasificar los materiales según la categoría correcta y vaciar y enjuagar los envases antes de reciclarlos para así evitar la contaminación cruzada con otros residuos.

5. El reto de los materiales compuestos

Los envases fabricados con materiales compuestos, como los cartones recubiertos de plástico o aluminio, plantean un reto considerable en materia de reciclado porque son difíciles de separar en partes constituyentes, por lo que tienen menos posibilidades de ser reciclados. Aquí hace falta saber cómo se fabrican las cosas y esto puede ser tan sencillo como elegir artículos de un solo material, en lugar de mixtos. Créditos de la imagen: Pixabay.com

6. La forma de reciclar pueden variar según el lugar

No todos los símbolos de reciclaje son aceptados universalmente o representados con exactitud: puede depender de la ubicación geográfica, de las capacidades de las instalaciones locales de reciclaje o bien, de los materiales utilizados en el producto.

¿La solución? Familiarizarse con las directrices locales de reciclaje y las capacidades de la gestión local de residuos. También es necesario comprobar dos veces el artículo a reciclar para garantizar una eliminación adecuada y minimizar el impacto medioambiental.