Un restaurante en Disney tuvo su primera estrella Michelin: qué ofrecen y cuánto sale

Los parques de atracciones son lugares mágicos donde los sueños se hacen realidad, pero también son escenarios donde la gastronomía juega un papel fundamental. En Walt Disney World Resort, también conocido como Disney World, hay un restaurante que logró alcanzar la máxima distinción en el mundo culinario: una estrella Michelin. Se trata de Victoria & Albert's, un espacio gastronómico que invita a sus comensales a vivir una experiencia de lujo y sofisticación.

Un viaje gastronómico digno de la realeza

Victoria & Albert's es un restaurante diseñado para hacer sentir a sus visitantes como el Príncipe Alberto y la Reina Victoria del Reino Unido. Con su decoración inspirada en la época victoriana, incluyendo brillantes cristales de araña, murales, bordados y detalles de encaje, el restaurante es un verdadero festín para los sentidos.

Leyenda

Pero, ¿qué hace especial a Victoria & Albert's además de su estrella Michelin? La respuesta está en su excepcional propuesta gastronómica. A la cabeza de la cocina se encuentra el chef Matthew Sowers, quien estuvo al mando de los fogones de este restaurante durante casi 20 años y se formó en Le Cordon Bleu. Bajo su dirección, Victoria & Albert's fue reconocido con premios como los Cinco Diamantes AAA, el Forbes Travel Guide Five Stars, el Best of Award of Excellence de Wine Spectator y el Florida Trend Golden Spoon.

Qué se puede degustar en Victoria & Albert's

El menú de Victoria & Albert's es una verdadera obra de arte culinaria. Ofrece una experiencia gastronómica única con platos elaborados con ingredientes de alta calidad y presentaciones impecables. Para maridar estos exquisitos platos, el restaurante cuenta con una impresionante selección de más de 500 vinos de 35 regiones diferentes, incluyendo algunas botellas de principios del siglo XX.

El menú cuesta 425 dólares sin maridaje.

Una de las experiencias más destacadas es "The Chef's Table", un menú degustación de varios pasos con una duración de tres horas y un formato interactivo con el chef. El precio de este menú es de 425 dólares por persona, a los que hay que sumar 210 dólares adicionales por el maridaje.

Algunos de los platos que se pueden disfrutar en este menú incluyen bacalao negro curado con cítricos y caviar imperial, pechuga de pato sellada con farro y peras asiáticas, langostino de Nueva Zelanda con daikon encurtido y aguacate, entre otros.

Para poder disfrutar de esta experiencia gastronómica, es necesario hacer una reserva con 180 días de antelación. Además, el restaurante cuenta con un código de vestimenta semiformal/formal, por lo que se espera que los clientes vistan de manera adecuada para la ocasión. La edad mínima para acceder al restaurante es de diez años.