Todas las fotos y Sociales del evento chic del Malbec en un palacio porteño

Wines of Argentina (WofA), institución responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, celebraron anoche una nueva edición del Malbec World Day (MWD) con un evento en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina en Buenos Aires.



Se trató del evento oficial en Argentina por la 14° edición del Día Mundial del Malbec, la campaña de alcance global creada por WofA para reforzar el posicionamiento de nuestro varietal insignia en los principales mercados de exportación. La velada inició con un breve repaso por las ediciones anteriores de esta celebración, seguida de unas palabras de bienvenida a cargo del Ministro Ramiro Velloso, Subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura; Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina, y Magdalena Pesce, Gerenta General de la entidad. El encuentro contó con la presencia de más de 200 destacados/as invitados/as de la vitivinicultura, la escena política, miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país, representantes de organizaciones afines, cámaras empresarias y bodegas de diversas regiones.

“El Malbec es la cepa que nos abrió la puerta al mundo y que, a pesar del contexto de los últimos años, sigue creciendo, sigue siendo parte de nuestra mesa y sobre todo de nuestra cultura. Hoy, me enorgullece estar aquí con ustedes, celebrando un año más el éxito de esta variedad que nos representa, con la firme convicción de que todavía queda mucho para trabajar y seguir desplegando todo su potencial”, destacó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina. Y agregó: “Hay que entender que el vino no es un producto, sino que es un paisaje que estamos llevando a otros lugares del mundo”.

“La Cancillería tiene como eje de trabajo primordial contribuir a incrementar y diversificar las exportaciones argentinas. Para ello, se trabaja en forma coordinada con el sector privado, buscando apoyarlo para que logre una mayor inserción internacional. Es un placer para nosotros trabajar conjuntamente con Wines of Argentina, y estamos orgullosos del camino y los resultados logrados en los últimos 14 años celebrando el Día Mundial del Malbec”, comentó el Subsecretario Ramiro Velloso.

Los/as asistentes tuvieron la posibilidad de degustar más de 60 etiquetas de Malbec Argentino de diferentes estilos (tintos, blancos, rosados y espumosos a base de Malbec), reflejando no solo la diversidad que ofrece el país, sino el compromiso del sector por un mundo mejor. Malbec Argentino “Better for the world” (mejor para el mundo), fue el lema elegido para la celebración 2024 que refleja el espíritu de la industria hacia una vitivinicultura más sostenible, más consciente de la necesidad de preservar el entorno, generar un impacto positivo en el medio ambiente, en las sociedades y las economías.

Además, en línea con la temática, en el marco del festejo WofA anunció el lanzamiento del segundo desafío de innovación abierta junto a LODO, “Vino la idea”. Esta acción está destinada a emprendedores y bodegas que deseen aportar soluciones a desafíos de la industria en pos de la sostenibilidad. Este desafío forma parte del Programa Integral de Sostenibilidad para el Vino Argentino "Sustenta Vitis" posibilitado por AL-Invest Verde con fondos de la Unión Europea.

Esta celebración contó con el auspicio del Banco ICBC y la participación de las siguientes bodegas: Achala Bodega Exótica; Antigal Winery & Estates; Bodega Argento; Bodega Catena Zapata; Bodega Dante Robino; Bodega del Fin del Mundo, Patagonia Argentina; Bodega Federico Mena Saravia; Bodega Luigi Bosca; Bodegas Bianchi; Doña Paula; Jasmine de los Mundos Organic Vineyard; Nieto Senetiner; Susana Balbo Wines; Terrazas de los Andes; Trapiche; Trivento y bodegas nucleadas en el grupo Vinodinámicos (Alpamanta, Escorihuela y Casa de Uco).

Esta celebración en Buenos Aires se completa con más de 20 eventos oficiales en los principales destinos de exportación para el Vino Argentino: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, China y otros mercados asiáticos y europeos.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

No te pierdas, al final de la nota y los detalles, la galería de fotos.

Alejandro Vigil - Presidente de Wines of Argentina, .

Mariana Torta y Magdalena Pesce.

El palacio San Martín lució repleto.

El festejo del día del Malbec tuvo su momento protocolar.

Magdalena Pesce - Gerenta General de Wines of Argentina.

Adrés Rosberg, Ale Vigil y amigos.

Ministro Ramiro Velloso, Subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La belleza arquitectónica del palacio San Martín.

Los invitados especiales se llevaron un regalito, al final de la reunión.

Charlas y más charlas, en un salón colmado.

Risas y alegría por el Malbec.

Los anfitriones de la noche.