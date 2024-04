Rania de Jordania y una acción que causó emoción absoluta

Rania de Jordania es una de las monarcas que suelen compartir en sus redes sociales todos los eventos a los que acuden y también sus looks. De ese modo, la reina es siempre ovacionada por sus seguidores, quienes no se pierden un paso de su ídola.

Rania acudió a celebrar el Ramadán con mujeres de jerash y se pronunció emocionada por lo vivido, en sus redes: "e la reunión de mis hermanas, las damas de Jarsh hoy, y una sesión especial de Ramadán con amor y amistad. Que Dios nunca nos prive de su gracia. Fue un placer pasar esta noche de Ramadán entre las cálidas y sinceras mujeres de Jerash".

Rania de Jordania en Ramadan. Instagram: queenrania

En el posteo se pudo ver el imponente outfit que la reina escogió para esa ocasión: un vestido entonos negros y rojos con diseños bordados que no pasó para nada desapercibido. Además, Rania eligió levar el pelo recogido, lo que le dio más elegancia a su look.

Rania de Jordania en Ramadan. Instagram: queenrania

"Eres una mujer maravillosa Dios te ilumine y guarde en cada paso que des. Hermosa elegante sencilla amable Dios la bendiga", "El comentario habitual: Qué hermoso es este vestido", "Que Allah te bendiga y te proteja oh Señor y proteja a Jordan y a su gente buena y hermosa, oh Señor, Amén" y "Reina de la modestia estamos felices y iluminados" son algunos de los mensajes que le dejaron a Rania de Jordania.

