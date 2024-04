Con looks inspirados en el tenis, Zendaya prueba su amor por la moda

Zendaya es una de las actrices más respetadas dentro de su generación, y su fama crece luego de cada proyecto en el que está presente. Con grandes películas como "Dune: Parte 2" o series como "Euphoria", la estrella de Hollywood fue la protagonista de las premieres de su nuevo film, "Challengers".

Junto a su estilista, Law Roach, Zendaya se preparó al máximo para este papel como también para sus looks de red carpet. Incluso, siguió la línea principal de su nueva película, inspirada en el mundo del tenis, para conseguir los estilismos más elegantes y originales de esta semana.

Zendaya se convirtió en la mujer mejor vestida gracias a sus looks inspirados en el tenis. Foto: People.

En la primera rueda de prensa que ofreció junto a sus compañeros de elenco, Zendaya se centró en la parte del lujo silencioso dentro de este deporte. Con un short azul a rayas, camisa celeste holgada y stilettos blancos, la celebritie se convirtió en aquella mujer que disfruta del tenis desde las gradas. Joyas sencillas pero brillantes y melena ondulada fueron los toques que necesitaba para alcanzar el glamour que tanto la caracteriza.

Con diseños de Loewe y Lacoste, la actriz reafirmó su gran estilo. Foto: Instagram @justjared.

Por la noche, la protagonista de "Challengers" asistió a la premiere con un diseño exclusivo de Loewe. El vestido de lentejuelas en verde pálido con escote en V, finos tirantes y tajo profundo resaltó la sensualidad de la actriz, al mismo tiempo que destacó al tenis nuevamente.

Con un bordado a mano de la sombra de un tenista con su raqueta y una bola, Zendaya volvió a dejar a los presentes boquiabiertos. Sus stilettos a tono más su nuevo tinte de cabello rubio jengibre hicieron de su look una oda al mítico vestido de Michelle Pfeiffer en "Scarface".

Pero no terminó todo allí. Al día siguiente, los tres protagonistas del film se reunieron para la presentación oficial de "Challengers" en Sídney, Australia. Claro que Zendaya no decepcionó con su nuevo y particular look basado en el tenis.

¡Ya queremos más looks! Foto: Instagram @justjared.

Esta vez, la estrella apostó por un conjunto total white de la marca Lacoste. Formado por un crop top sin mangas con elástico y boxer de cintura alta, la particularidad de este estilismo sporty chic residió en la falda de red, realizada con cristales plata, que recubrió parte de sus piernas. Los detalles brillantes en su top y sus zapatos a juego cautivaron la atención de los amantes de la moda.

Sin dudas, Zendaya es una de las famosas a las que no debemos perderle el rastro, ya que cada una de sus apariciones cautiva al mundo gracias a su creatividad, elegancia y actitud.