Julieta Poggio reveló el polvo que toma en sus mañanas: para qué sirve

Julieta Poggio es una de las figuras más aclamadas de Argentina después de su paso por Gran Hermano, reality donde quedó en el tercer lugar en 2023. La actriz siempre les muestra a sus fans en las redes sociales cómo es su vida y les suele dar consejos.

En este caso, Julieta mostró cómo se prepara a la mañana para tener la piel y pelo perfectos: "No me quería ir de mi casa sin antes tomar mi dosis de colágeno, no saben cuánto necesitaba volver a suplementarme".

Julieta Poggio tiene 22 años de edad.

"Este colágeno me ayuda muchísimo a la piel, la piel de la cara, te ayuda también si tenés manchas, disminuye muchos las celulitis, la flacidez, con los dolores musculares. En el pelo y en las uñas también, es lo más", sostuvo la exconcursante de GH.

Poggio quedó tercera en GH 2022.

Beneficios del colágeno