Nicole Neumann cocinó un almuerzo fit y económico: mirá los ingredientes

Nicole Neumann compartió una vez más en sus redes sociales un plato que cocinó para su almuerzo, en pleno embarazo. La celebridad de televisión no deja de mostrarles a sus fans cómo transita el período de gestación de su cuarto hijo.

La modelo publicó en una de sus historias de Instagram una foto de su momento del almuerzo y en su plato se pudieron ver los siguiente ingredientes: calabazas cortadas en rodajas y hechas al horno, y por otro lado tofu salteado con choclo y demás verduras, con condimentos a elección que le aportaron sabor a la receta.

El plato de Nicole Neumann. Instagram: nikitaneumannoficial

"Almuerzo rápido, sano y saludable. Y a laburar", escribió Nicole en su posteo y demostró que a pesar de estar embarazada no para de trabajar. Al mismo tiempo, contó que las calabazas son cosechadas de su huerta, por lo que son aún más sanas ya que no tienen los procesos químicos de las verduras industriales.

Nicole Neumann comenzó su carrera como modelo famosa a sus 12 años en los 90.

Marcela Tinayre se pronunció en contra de Nicole Neumann

La hija de Mirtha Legrand habló hace algunos meses en su programa sobre la vida de la modelo. "Mi productora me está quemando…¡Miren que hoy estoy brava! Y me apura por un tema ¡Que se casó Nicole! ¡Pero qué quilomberos son todos en esa familia! ¡Todos! Se pelean, se juntan, que el juicio y no sé qué", sostuvo.

En ese momento, el panelista Flavio Mendoza, amigo de Nicole, la defendió: "Los rompe pelotas de afuera que no quieren estar en paz. Además, cuando sos una mega estrella como Nicole, la gente habla, es así. Ella es una gran modelo y a mí sí me invitó a esta celebración pero no pude ir, sí lo haré en diciembre", comentó el coreógrafo.