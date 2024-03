Quién es la nueva embajadora global de YSL Beauty

Yves Saint Laurent Beauty, cuya licencia de cosméticos está en manos del grupo L'Oréal, es una colección de iconos impulsada desarrollar la modernidad. Esta semana anunció el lanzamiento de su nueva campaña, una línea de labiales denominada “YSL Loveshine”. Para contar acerca de esta nueva colección en sus redes sociales, la lujosa marca de belleza utilizó la técnica de borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

Unas horas luego de crear expectativa entre su público, @yslbeauty subió un reel de un fondo negro y unas letras en blanco que expresaban “Are you ready for what’s next?”, traducido en “¿Estás listo para lo que sigue?”.

Días después, YSL Beauty subió otro video en el que se veía la silueta de una modelo con el epígrafe “Who’s hiding in these shadows? Catch her or maybe she’ll go…”, es decir “¿Quién se esconde en estas sombras? Atrapala o tal vez se vaya…”. Luego, la marca finalmente publicó un carrusel de fotos en colaboración con la nueva cara de esta campaña. Se trata ni más ni menos de la cantante británica, Dua Lipa.

Dua Lipa es la nueva cara de YSL Beauty. Foto: @yslbeauty

Dua Lipa es la embajadora internacional de la fragancia “Libre” de YSL Beauty desde 2019. En la publicación que ambas partes postearon anuncian que la modelo, no solo será la cara de la nueva línea de labiales, sino que será ahora también el rostro global de la firma de lujo.

YSL Loveshine x Dua Lipa. Foto: @dualipa

Bajo el lema “Prepárate para encender tu brillo con nuestra nueva embajadora de maquillaje de belleza de YSL, Dua Lipa.” La lujosa marca publica en su página web oficial la campaña “YSL LOVESHINE”.