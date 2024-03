Por qué Mendoza es el mejor destino de Argentina para escaparte con tu amante

Encontrar el destino para escaparse con un amante es una cosa, pero encontrar la excusa para no despertar las sospechas de la pareja, es otra.

De acuerdo con una encuesta de Gleeden, una aplicación líder de encuentros extraconyugales, algunos infieles ya encontraron la excusa para poder escaparse con sus amantes este fin de semana largo: el 51% de los usuarios menciona un seminario profesional, el 42% opta por la excusa del fin de semana entre amigos, mientras que el 7% restante afirma que todavía no encontró el pretexto.

Los amantes buscan días en soledad.

En 2023, Gleeden definió los 5 mejores destinos para una escapada romántica: Mar de las Pampas, San Antonio de Areco, Cataratas del Iguazú, La Cumbresita y Mendoza. Este año, la aplicación volvió a consultar a sus usuarios, quienes dieron su veredicto: fue una encuesta online y se realizó entre el 15 y 25 de marzo a 8.110 usuarios.

¿La revelación absoluta? Mendoza está en el puesto número uno. Mirá el ranking:

5. Mar del Plata, Buenos Aires

Mar del Plata.

Si bien hay propuestas para todos los presupuestos, hay una cosa que queda clara: no es necesario irse hasta el Fin del Mundo para vivir un momento íntimo. Por eso es que Mar del Plata es una opción para los amantes que necesitan unos días de desconexión de la rutina. A tan solo 413 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad es un clásico por sus playas, oferta gastronómica y hotelera.

Sin dudas es una propuesta ideal para bajar un cambio y poner en pausa la rutina.

4. Cataratas del Iguazú, Misiones

Cataratas del Iguazú.

Como todos los años, Iguazú representa uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos e internacionales. Es que no hay dudas: es el hogar de una de las siete maravillas naturales del mundo y merece ser visitada. En la zona de las Cataratas se puede hacer de todo. Desde una caminata hacia la Garganta del Diablo y los senderos del Parque Nacional, hasta otras actividades más románticas como el Bautismo de las Cataratas y el Paseo de la Luna Llena.

Sin importar el itinerario, este destino lo tiene todo: hotelería, gastronomía y frutas tropicales, que pueden ser un gran afrodisíaco e invitar a probar nuevas experiencias.

3. Salta Capital y Cafayate, Salta

La entrada de bodega El Esteco, en Cafayate.

Estos dos destinos se unen para ofrecer una experiencia romántica incomparable en el corazón del noroeste argentino. En Salta Capital, podrán perderse en las calles empedradas del casco histórico, maravillarse con la majestuosidad de la Catedral y el Convento San Bernardo, y disfrutar de la rica gastronomía local en acogedores restaurantes. Luego, en Cafayate, el encanto de los viñedos y las bodegas los espera, brindándoles la oportunidad de deleitarse con degustaciones de vinos y contemplar los impresionantes paisajes desérticos al atardecer. Esta fusión de cultura, historia y naturaleza crea el escenario perfecto para momentos románticos e inolvidables juntos.

2. Bariloche, Río Negro

El centro cívico de Bariloche.

En el ranking de escapadas de Gleeden, Bariloche surge como un destino secreto para aquellos que buscan una escapada romántica sin levantar sospechas. Con su ubicación remota pero accesible y su entorno natural impresionante, ofrece el escenario perfecto para momentos íntimos. Desde paseos románticos por sus lagos cristalinos hasta la emoción de explorar el Cerro Catedral juntos, Bariloche promete una escapada inolvidable. Además, pueden disfrutar de cenas íntimas con vistas panorámicas en el Cerro Otto o relajarse en un día de spa en un entorno de montaña.

1. La Ruta del Vino, Mendoza

La belleza de la bodega Zuccardi en finca Piedra Infinita, en el Valle de Uco.

El top 5 no podía cerrarse, nuevamente, sin el destino de los amantes por excelencia: el famoso tour mendocino, en el que no pueden faltar los viñedos, la cordillera, los hoteles boutique de Luján de Cuyo y Valle de Uco y, la estrella del destino: el vino, que no solo es de los más ricos del mundo, sino que es un afrodisíaco espectacular tanto para hombres como para mujeres.

En las mujeres, el consumo moderado del vino aumenta la presión sanguínea en las zonas erógenas. Y, en el hombre, produce un aumento en la testosterona. De acuerdo a los encuestados de Gleeden, las mejores cepas para subir la temperatura son el Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.