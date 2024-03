Todos los sociales y las fotos imperdibles del recital cool de Babasónicos

Babasónicos volvió a Mendoza y la cita fue especial. La banda de rock se presentó en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, en un evento que contó además con la participación de los reconocidos Djs Mariano Mellino, Mateo Dufour y Valentina Chaves.

Después de un 2023 exitoso con un concierto histórico sold out ante 55 mil personas en el Campo Argentino de Polo y tras el lanzamiento de su nuevo single “Tajada”, Babasónicos continúa presentándose en los principales escenarios del mundo. La banda liderada por Adrián Dárgelos cerró un gran año, con el show más ambicioso de su carrera y lanzó su nueva canción, que inicia una nueva etapa, luego del celebrado y exitoso álbum Trinchera.

Babasónicos es una banda que siempre está en la búsqueda de la novedad; y los riesgos musicales están presentes en cada uno de sus lanzamientos. Vienen de coronar un fin de semana sold out en México, con doble presentación; el pasado viernes 15 realizó un concierto agotado en el Teatro Diana, el más importante de la ciudad de Guadalajara y el domingo 17, en el escenario principal y horario central del Vive Latino, uno de los festivales más importantes y prestigiosos del mundo, con más de 80.000 asistentes en esa jornada. Tras estos exitosos shows y a pedido del público, anunciaron un Auditorio Nacional para el próximo 30 de agosto.

El Multiespacio lujanino vivió una jornada diferente y particular, pues la fecha unió diferentes sonidos como la electrónica, el house y el rock poderoso y rupturista de Babasónicos.

Quien abrnales como Hernan Cattaneo, Sasha, Tale Of Us, Solomun, Eric Prydz, Artbat, Guy Gerber, James Zabiela, Acid Pauli, Nick Warren y muchos otros. Por su parte, el bonaerense Mateo Dufour, productor musical y DJ. El joven es parte de la nueva generación de DJ de la escena dance electrónica, que ha tocado en grandes festivales de Europa como No Art Festival de Amsterdam, entre otros.

Noticias Relacionadas Babasónicos en Mendoza: una tajada de microdancing para la provincia

MDZ dijo presente: ¡mirá la galería de instantáneas más copada!

Una noche de amigos en Luján.

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

Ámbar fue a su primer recital.

Una salida especial para ellos.

¡El disfrute fue absoluto!

Ellos no quisieron perderse el recital de Babasónicos.

¡Qué grupito!

Captados por el flash, minutos antes del comienzo del show.

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

Salida de amigos.

¡Click!

Ellas... ¡se cantaron todo!

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

Rodri Scattareggia, muy enamorado.

Amigas de disfrute.

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

Babasónicos en Luján: el predio lució colmado.

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

"Amamos esta banda", confesaron ellos.

Babasónicos hizo que en Luján hubiera fiesta.

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

Brindis y momento cool.

Babasónicos en Mendoza, y un recital explosivo. - Gentileza Germán Lledo

Por supuesto, hubo looks con toda la onda.

Un recital inolvidable.