Cómo detectar el desorden antes de que empiece: seguí estos pasos

La estrategia más común para hacer frente al desorden es ordenar la casa una y otra vez, pero ¿necesariamente tiene que ser así? Es que detener el desorden antes de que empiece no sólo ahorra tiempo y energía en la limpieza, sino que también ahorra dinero en casa. Y en este caso hacerlo antes de que empiece significa actuar con prevención.

Créditos de la imagen: Future / Damian Russell

Cómo detener el desorden antes de que empiece

Intentar crear un hogar en el que las superficies estén siempre despejadas y los armarios siempre tengan espacio es un gran objetivo, pero será inalcanzable si cada vez que desordena como contrapartida uno se da el gusto de ir de compras (como recompensa). Mejor adoptar un enfoque proactivo y preventivo a partir de las siguientes consignas:

1. Probar con "congelar" las compras por 30 días

Porque ayudará a romper las etapas del desorden, ahorrar dinero y demostrarte a ti mismo lo poco que necesitas gastar cada mes. Tener en cuenta lo siguiente: es muy fácil comprar cosas al instante, pero esto conlleva montones de cajas que abrir, devoluciones que quizá nunca se envíen y dinero malgastado. Por lo tanto, en lugar de comprar al instante cuando te entren las ganas mejor darse un mes de plazo para así, durante 30 días, congelar tus gastos.

Este método es una forma estupenda de eliminar lo que no es esencial y puede obligar a la mente a encontrar fuentes alternativas de dopamina si a menudo se encuentra comprando cuando se siente decaído. Por supuesto, esto no incluye lo esencial, por lo tanto asegurarse de que, cuando compres productos básicos como alimentos, tener una lista a la que atenerse para así no comprar más de lo que se necesita ni tampoco dejarse engañar por las ofertas. Para todo lo demás lo mejor es escribir una lista que pueda revisarse al cabo de 30 días.

Créditos de la imagen: Alice Lane Interior Design / Foto: Nicole Hill Gerulat

2. Vigilar la puerta principal

Puede que una compra impulsiva no parezca un desorden cuando lo adquieres en la tienda o cuando pulsas "pedir" en Internet, pero esa compra cuando entra por la puerta de casa puede convertirse rápidamente en algo superfluo. Kate Pawlowski, organizadora profesional y fundadora de Done and Done Home, sugiere "vigilar la puerta principal" y utilizarla como barrera para las compras:

"Decimos a nuestros clientes y seguidores que vigilen la puerta principal, lo que significa que todo lo que entra debe tener un lugar y un uso".

Comprar intencionadamente y dejar de comprar por impulso son dos cosas que la gente puede hacer para ayudarles a gestionar sus hábitos de compra. Es que comprar sin pensar, ya sea en línea o en persona, aumenta enormemente el desorden en los hogares. Entonces mejor alejarse de un artículo sólo porque esté de oferta o porque te haya llamado la atención en la caja.

3. Pensar en el almacenamiento a la hora de comprar

El almacenaje de la casa puede ser otra barrera de desorden para el hogar que ayude a controlar tus compras. A la hora de comprar, preguntarse dónde va a vivir ese objeto. ¿Hay sitio en dicho cubo, cesta o cajón? Si no es así es un indicador de que no deberías comprarlo o de que primero necesitas revisar el espacio. Esto puede aplicarse a la compra de cualquier cosa, desde alimentos hasta zapatos. Créditos de la imagen: Chad Mellon y Studio Mellon / Kara Perlis

4. Mantener una lista de deseos para evitar comprar impulsivas

Cori McDougald, organizadora profesional del hogar y CPO de Meat & Potatoes Organizing, recomienda usar una lista de deseos para todo lo que quieras comprar que no sea esencial para tu vida (por ejemplo, comida, artículos de aseo, medicinas, etc.). De este modo, con este hábito sencillo se logra mantener la casa despejada y la cartera un poco más llena.

Es muy difícil reprimir el impulso de comprar artículos que se ven en Instagram, TikTok o Amazon. Las empresas también hacen que sea muy fácil hacer una compra con un solo clic, lo que complica aún más la cuestión de la compra.

Lo que se recomienda es anotar la lista de deseos con lo que realmente uno desea y luego, a los días siguientes, revisar esa lista : ¿qué va a pasar? Nuestras ganas de comprarlo cada vez va a ser menos, a menos que sea algo que uno realmente necesite.

5. Mantener las cosas visibles en casa

La organización de la casa puede influir mucho en los hábitos de compra. Entonces puede ocurrir que en una casa en la que no encuentres nada (o con sus cosas guardadas fuera de la vista) tendrá como resultados el comprar más de lo que se necesita. Por eso mejor organizar el espacio de forma que directamente puedas verlo todo porque así tendrás un mejor pulso de las existencias. Esto puede ayudar a evitar compras excesivas y alimentos vencidos en la despensa, como también un exceso de objetos repetidos en el armario. Créditos de la imagen: deVOL Classic English kitchen

¿Qué es un enfoque minimalista de las compras?

Un enfoque minimalista de las compras implica comprar sólo lo absolutamente imprescindible para cubrir las necesidades. Esto significa cuestionar cada compra para asegurarse de eso que va a comprar lo va a utilizar por lo que tendrá un lugar en su casa sin que estorbe.

¿Cómo frenar la tentación para comprar cosas?

Hay varias formas de reducir la tentación de comprar cosas por impulso. En primer lugar, puedes hacer una lista de deseos y revisarla cada semana para comprobar qué artículos sigues queriendo y cuáles ya no te entusiasman. Cuando compres por Internet puedes eliminar los datos de la tarjeta de crédito para así hacerlo manualmente cada que se ingresa al sitio de compra. Cuando la compra se hace en una tienda entonces escribir una lista de la compra estricta y ponerse como meta el tomar conciencia de que pronto se convertirá en un hábito ir directamente a lo esencial. /@mgsimonovich - Fuente: Home & Gardens