Nicole Neumann dejó a todos mudos con un tip de su rutina facial: qué se pone

Nicole Neumann suele compartir con sus seguidores de Instagram cada uno de las rutinas que tiene en su día a día para verse impecable a los 43 y de es amanera dio a conocer el método que usa para quitarse el maquillaje. La modelo habló de la importancia de cuidar la piel después de colocar productos químicos en ella.

"Les cuento mi tip para sacarse el maquillaje: aceite de coco. Es buenísimo para la piel y también vi que para las panzas de embarazadas sirve mucho, para que no se formen estrías y mantener la elasticidad", contó la celebridad que cursa su cuarto embarazo, después de haberse casado con Manuel Urcera.

Nicole Neumann y Manuel Urcera.

Nicole dio a conocer que utiliza aceite de coco virgen para sacarse el maquillaje desde hace mucho tiempo y aseguró que es muy bueno. "Me queda la piel espectacular, igual siempre prueben para cada tipo de piel. A mí me deja hidratado y me deja un brillo buenísimo", cerró.

Mirá el video

Otros desmaquillantes naturales que pueden ser útiles

Aloe Vera:

El gel de aloe vera es conocido por sus propiedades calmantes y es adecuado para la piel sensible.

Instrucciones:

Aplica gel de aloe vera directamente sobre el maquillaje.

Masajea suavemente para disolver el maquillaje.

Limpia con un paño suave o enjuaga con agua.

Leche:

La leche es un desmaquillante suave y puede ser beneficioso para la piel seca.

Instrucciones:

Moja un algodón con leche.

Pasa suavemente el algodón sobre tu rostro para eliminar el maquillaje.

Limpia cualquier residuo con agua tibia.

Aceite de Oliva:

El aceite de oliva es hidratante y efectivo para eliminar el maquillaje.

Instrucciones:

Aplica un poco de aceite de oliva en un algodón.

Pasa suavemente el algodón sobre tu rostro.

Limpia con agua tibia.