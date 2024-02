El sensual look que Juli Poggio mostró en las redes

Julieta Poggio marcó el 2022 con sus outfits dentro de la casa de Gran Hermano. Eso la motivó y actualmente busca cómo superarse cada vez más a la hora de vestirse con su estilo tan particular y original. Junto con su estilista, Lucas Mata, esta vez dieron de qué hablar.

Estamos acostumbrados a ver a las artistas con el clásico little black dress. Es un must en nuestro armario que no puede faltar. Simple, cómodo y no falla cuando estas dudando qué look ponerte. Un básico de la versatilidad y la elegancia.

Esta vez Juli Poggio decidió buscar otra variante para este clásico. Se mostró en sus historias de Instagram con un pequeño vestido negro, con corte corset y transparencias que dejó boquiabiertos a sus seguidores, sin embargo eso no lo es todo. Lo característico de este look son sus increíbles brillos.

Las sensuales historias de Juli Poggio. Foto: @poggiojulieta

Un peinado muy coquette. Foto: @poggiojulieta

Decidió combinarlo con una cartera de la reconocida marca Louis Vuitton, unos tacones stilettos con un detalle dorado en sus puntas, medias cortas de color negras, un maquillaje smokey eyes que le resaltaba la mirada y el pelo recogido de un lado con moño muy coquette. Juli Poggio reunió en un solo look todas las tendencias.

Estilismo por Lucas Mata. Foto: @poggiojulieta

El look súper sensual lo utilizó para la Gala de Gran Hermano 2024 donde ella participa como panelista. Cada noche se muestra con un outfit diferente y con un estilo totalmente distinto cada noche, sin perder la esencia que tanto la identifica.