Trabajar con Kim Kardashian implica recibir estos impagables regalos

Kim Kardashian se posicionó como una de las mujeres más ricas del mundo y esta la convirtió en una jefa muy generosa. Logró formar un imperio gracias a su visión para los negocios, pero también tuvo ayuda de un excelente equipo que trabaja a la par de ella y que recibe grandes beneficios por los buenos resultados, como regalos impagables que no te imaginarás.

Cualquier persona que le gusta la moda, las redes sociales o la publicidad quisiera trabajar con alguien de la talla de Kim Kardashian. Además, la influencer sabe mimar a su entorno y suele darles regalos extravagantes como ocurrió con su ex asistente Stephanie Sheperd, quien cumplió 32 años hace una semana.

Fuente: Instagram @steph_shep

Ambas trabajaron juntas de 2013 a 2017 y se convirtieron en grandes amigas. Días antes del festejo, Stephanie Sheperd le escribió a la esposa de Kanye West para contarle que iba a comprar una imitación del bolso Kelly 28 de Hermès y quería saber si notaba demasiado que se trataba de una réplica y no del original de la reconocida marca.

A raíz de esto, su ex jefa no dudó en sorprenderla y le regaló el bolso original de Hermès valuado en $25.000 dólares. En el video que muestra ese momento se puede ver a Stephanie Sheperd abriendo la caja y llorando al ver el contenido, mientras Kim Kardashian la abraza y le dice "no llores".

"Su lealtad y generosidad para con sus amigos y familiares es incomparable", señaló la ex asisente, quien hoy es la directora de operaciones de su compañía, Kardashian West Brands.



Ambas han pasado innumerables momentos juntas, que se traducen muchas veces en regalos de parte de la celebridad, además de vacaciones y eventos juntas. Sheperd no solo tiene una buena relación con Kim Kardashian, sino que es una gran amiga de Khloe y Kourtney Kardashian, también.

Fuente: Instagram @steph_shep.

La socialité también tiene una gran amistad con el estilista Chris Appleton, con quien trabaja desde hace muchos años y ya se ha convertido en parte de su familia. El peluquero, que trabaja con otras famosas como Dua Lipa y Jennifer Lopez, siempre le está encima para estar atento a sus looks, a su peinado y hacer que Kim Kardashian se luzca como ella sola sabe hacerlo.

"Feliz cumpleaños @chrisappleton1. ¡Gracias por ser un amigo tan leal! Sin mencionar que sos un amigo que siempre me empuja a probar nuevos looks! Tenemos muchas memorias juntos y muchas fotos. Ahora publicaré algunas en mis historias. Te amo demasiado!", le dedicó en su cuenta Instagram, aunque no se sabe qué regalo le habrá tocado a él.



¿Te imaginas cómo sería formar parte del círculo íntimo de Kim Kardashian? Parece que ser un buen amigo de la más famosa de las Kardashian implica recibir muchos regalos de miles de dólares.