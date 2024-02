Lali Espósito y Pedro Rosemblat: un fin de semana de relax en unas paradisíacas playas

Lali Espósito compartió en sus redes sociales fotos de sus paradisíacos días con su novio, Pedro Rosemblat. En las imágenes se pudo ver a la artista en traje de baño, disfrutando de la imponente vista del mar y realizando deportes acuáticos.

La artista fue vista contemplando el agua sentada en el piso, andando en una especie de bicicleta acuática, con dos pedales en los costados que hacen que el dispositivo avance y también se vieron fotos muy acarameladas con su novio.

El finde de Lali Espósito. Instagram: lali

Al mismo tiempo, Lali aprovechó los días de relax para leer: se llevó un ejemplar de La Uruguaya de Pedro Mairal, una novela cuya trama se desarrolla en Montevideo. Por supuesto que los comentarios del posteo se llenaron de mensajes de amor hacia la artista.

El finde de Lali Espósito. Instagram: lali

Los mensajes de la gente a Lali Espósito

Como no podía ser de otra manera, miles de personas le dedicaron mensajes de amor y admiración a la artista por la vida que lleva adelante. Además, mucho hicieron hincapié en su noviazgo con el conductor de ciclos de streaming.

El finde de Lali Espósito. Instagram: lali

"La sonrisa que tenes en el video donde están esas dos bananas llevándote, me hace tener esperanzas en esta vida", "No me parece justo para la humanidad que sean hermosos" y "Que ganas de ser Lali para chaparme a Pedro y también de ser Pedro para chaparme a Lali".