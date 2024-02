La marca futurista que es tendencia entre las celebrities

La famosa marca de lujo fue furor en las pasarelas de los años ochenta ya que le devolvió la vida a la moda. Reconocida mundialmente por ser la pionera en diseños con grandes hombreras, transmitía poder y confianza en las mujeres a través de sus prendas debido a que marcaban su figura por el tipo de silueta que generaban.

Estamos hablando de Thierry Mugler, quien se inspiró en la ciencia ficción para desarrollar sus diseños y crear que fueran tendencia en la cultura pop de 1980. Sin embargo, en los 2000 's la moda tomó rumbo hacia el minimalismo derrotando completamente el estilo del diseñador. Tal fue el impacto, que en el año 2002 Thierry Mugler anunció su retiro de la moda. Aun así, sus diseños permanecieron en la memoria de la gente, pero sobre todo las estrellas pop del momento, como Beyoncé o Lady Gaga, seguían apostando a sus diseños.

Beyonce con un diseño de Mugler. Foto: @cadwallader

Sin embargo, ese no fue el fin de la marca. El diseñador de moda estadounidense, Casey Cadwallader, se convirtió en director creativo en el año 2017 e hizo que la firma vuelva a renacer. Hoy en día, Mugler continúa manteniendo la estética vanguardista que la caracterizaba en sus comienzos, solo dándole un giro moderno al legado de la marca. Caderas exageradas, líneas marcadas, ciencia ficción y las grandes hombreras siguen presentes en la mayoría de sus diseños.

Diseños que transmiten poder. Foto: @cadwallader

Mugler este año deslumbró con su desfile para la temporada Pre-Fall 2024. Con diseños en tonos neutros basados en la estética BDSM y el sexo, las prendas que presentó se tratan de tops con cinturones, vestidos corset, mucho cuero y transparencias.

Dua Lipa en los Grammys 2024. Foto: @cadwallader

Actualmente es tendencia en todas partes del mundo gracias a la visibilidad que le han dado grandes artistas. Dua Lipa, Las Kardashians y Miley Cyrus, entre otras miles, lucen sus distintivos diseños con transparencias y corsets.

Estrellas llevando modelos de la marca. Foto: @kimkardashian

Líneas marcadas y transparencias. Foto: @cadwallader

De hecho, el look más comentado del año forma parte de una de las míticas colecciones de Mugler. La armadura futurista que Zendaya lució en una de las presentaciones de su nueva película, es de la temporada otoño- invierno 1995 de la marca. Denominada como “Cirque d’Hiver“ la colección marcó el 20º aniversario de Mugler y fue calificada por The New York Times como "el Woodstock de la moda".

Cirque d’Hiver, la increíble colección de Thierry Mugler. Foto: @ernestocasillas

Estos diseños los veremos cada vez más entre las celebridades ya que son tendencia, y que no te sorprenda que comiencen a ser parte de los street style. ¿Vos te animas a usarlos?