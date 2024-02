Patricia Courtois: “A veces Buenos Aires me enoja”

Ganadora en 2018 del Prix de Barón B por su trabajo gastronómico en los Esteros del Iberá, Patricia viene mostrando toda su personalidad en el ambiente gastronómico.

Entre 2008 y 2017 hizo honor a sus raíces francesas al frente del Bistrot de la Alianza Francesa de Buenos Aires y durante 8 años atendió eventos diplomáticos en el Palacio San Martín sede de la Cancillería Argentina.

En 2017 consolidó su perfil de cocinera peregrina asesorando emprendimientos en Buenos Aires, Ushuaia, Salta, Mendoza, Misiones, Inglaterra, Uruguay y México. Y dos años más tarde, edita su primer libro “Viaje al sabor”.

Hoy ese contenido se está plasmando en un documental titulado “Rumbo al origen”, algo relativo a su método de trabajo basado en inmersión en territorio, rescate de recetas tradicionales, incentivo al trabajo de las mujeres y productores locales.

En octubre de 2023, recibió las credenciales "Embajadora Marca País" por su trabajo federal de divulgación de productos y tradiciones.

El año pasado obtuvo la distinción "Marca País".



¿Cómo estás parada frente a la gastronomía de hoy?

Cuando me premiaron con el Prix dijeron sí a un método, que tuve la suerte de poder poner en práctica en los Esteros del Iberá. Que en ese momento iba a ser donado como Parque Nacional y que tenía todos los condimentos de lo que tiene que tener la gastronomía ideal: una huerta, trabajar con las personas del lugar, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, rescate de recetas tradicionales. Yo salí escapada de Buenos Aires en el 2015 y me di cuenta que había lugares que necesitaban una mirada diferente. Y es muy emocionante porque Argentina es tan diversa y tiene tantas posibilidades que a veces Buenos Aires me enoja, porque se cree el ombligo del mundo.

¿Cómo es la Argentina gastronómica?

Hay diferentes lugares. Mendoza es como lo extraordinario. Yo estoy muy enamorada de Mendoza y muy agradecida de poder estar acá haciendo mi trabajo, pero creo que cada provincia tiene su identidad. Y no es solamente lo ancestral, sino lo que vinieron trayendo también los inmigrantes a través de décadas. No se puede negar, en la Patagonia, toda la influencia alemana que hubo. Y cómo han cultivado las frutas finas. Y así con todas las regiones del país.

"Hay que empezar a educar al consumidor", dice la chef. Foto: Rodrigo D'Angelo.

¿Pero Buenos Aires no es nuestra cara al mundo y representa toda la Argentina con su gastronomía?

No es tan así. Hay un montón de referentes que muestran gastronomía. Mira, tenemos Mar del Plata que está creciendo hermosamente con la gastronomía de mar. Es un lugar divino. Ni hablar de Mendoza como el lugar donde la gastronomía está creciendo un montón, hay para todos los gustos. Toda la zona de Mesopotamia y siempre asociada al producto y el Norte con Salta y Jujuy. Lo que pasa es que a veces tenemos que aprender que no podemos pedir ciertas cosas en ciertos lugares. Yo no puedo pedir langostinos en Salta, es ridículo. Hay que empezar a cambiar la mentalidad del consumidor.

Me gustaría conocer tu plan ideal de lugar, plato y bebida...

Eso es muy difícil porque a mí me gusta mimetizarse con el ambiente donde estoy en el momento que estoy. La verdad que aprendí a disfrutar cada cosa de lo que me toca. Me gusta todo, me gusta toda la Argentina, me gusta comer de todo, me gusta tomar de todo. Y si, por ejemplo hoy con este día espléndido quisiera estar en Barrial, en San Juan, al lado del río, comiéndo uno quesitos de cabra con los piecitos en el agua.