María Vázquez dejó boquiabiertos a todos en las redes con un fabuloso catsuit que lució en Miami

María Vázquez mostró en sus redes el fabuloso y excéntrico lugar donde fue a cenar un lunes por la noche en Miami. Ambientado como si fuera el océano, el lujoso restaurante estaba lleno de peces, caballitos de mar y pulpos que vestían las paredes, incluso los podías encontrar decorando el plato de comida. Los detalles marinos no faltaron, y todo estaba tal cual como si te encontraras en el fondo del mar.

El toilette del restaurante en Miami. Foto: @mariavqz1

Los detalles en la mesa. @mariavqz1

Para asistir al lujoso lugar, María decidió ponerse un catsuit manga larga super sensual al cuerpo. Totalmente de negro y con un cinturón en detalles dorados que cortan su cintura, la modelo posó para sus redes. “Si es lunes que no se note” publicó junto con una de sus fotos en las historias. Unos stilettos, un super delineado negro y el cabello finamente ondulado a un lado, le dan el toque de elegancia que tanto predomina su estilo.

El increíble catsuit que fue furor. @mariavqz1

La modelo y una amiga disfrutando de la cena. @mariavqz1

“En el lugar donde todo es mucho, María con su menos es más!! Estabas hermosa”, fue uno de los tantos comentarios que sus seguidores le dejaron plasmado en el posteo de Instagram. Totalmente de acuerdo con @marieve18, te decimos que María Vázquez sabe que ponerse en cada ocasión.

María Vázquez tan elegante como siempre. Foto: @mariavqz1

María Vázquez deslumbra con cada uno de sus look, logrando consolidarse como un ícono de elegancia y la simpleza, la modelo no deja de sorprender en las redes sociales con los look que elige para cada evento.