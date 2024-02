Dakota Johnson, Sydney Sweeney y JLO: Una tendencia furor en las alfombras rojas

El estreno de la película “Madame Web” se realizó el 14 de febrero en Los Ángeles. Allí se presentaron Dakota Johnson, protagonista de la película, junto a Sydney Sweeney y las demás protagonistas del film. Todas las estrellas lucieron vestidos que compartían la misma tendencia, por lo que podemos suponer que era parte del dress code.

Dakota Johnson escogió un fino vestido de tirantes, escote en forma de “V” y una espalda ampliamente abierta. Lo que impresionó de su look haciendo que sea viral en las redes, es que se trata de una pieza de red cocida con strasses que permite apreciar a la perfección su figura. Se trata de un naked look donde bajo el vestido utilizaba una malla del mismo tono que su piel que genera efecto desnudo.

El vestido fue furor en redes. Foto: @dakotajohnson

La espalda es una bomba total. Foto: @dakotajohnson

Por su lado, Sydney Sweeney portaba un vestido hecho a medida de la firma Oscar de la Renta. Se trataba de un corset de tul al mismo tono que su piel, decorado con strasses y lentejuelas negras, debajo una falda larga de flecos negros que aportaban movimiento, textura y naturalidad.

Sydney Sweeney feliz con su hermoso vestido. Foto: @sydneysweeney

Las demás protagonistas, utilizaron la misma tendencia: brillos y flecos. Celeste O’ Connor eligió un look de fuerte color que iba a tono con los colores que representan a la película, se trataba de un vestido rojo asimétrico y una capa manga larga que le daba volumen al outfit. Mientras que Isabela Merced escogió un vestido de archivo confeccionado por Atelier Versace Haute Coutute en el año 1999, un clásico de la moda. Color negro con una malla al cuerpo y una falda de flecos que cae hasta el piso. ¡Todas estaban súper elegantes!

Las protagonistas de la película "Madame Web". Foto: celeste_oconnor

Mientras tanto, la premiere de “This is Me... Now: A Love Story”, la película musical de Jennifer Lopez que narra su historia de amor con Ben Affleck, se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles. JLO portó un sensual conjunto compuesto por una malla strapless al cuerpo de terciopelo con pronunciado escote en “V”, de color negro. Por arriba, una falda transparente con pequeños strasses que caen en forma de catarata y dibujan los símbolos del zodiaco a sus pies. Ambas partes, acompañado de unos guantes largos a conjunto de la malla. El diseño es de Zuhair Murad, quien se caracteriza por expresar feminidad, elegancia y glamour en todas sus piezas.

Un look muy elegante y glamoroso. Foto: @jlo

Los flecos y los brillos son los grandes protagonistas de esta temporada. Las famosas internacionales ya están utilizando esta increíble tendencia vintage que vuelve. Sin embargo, también se pudieron apreciar en las pasarelas de los desfiles de importantes marcas, por lo que podemos decir que vienen con todo. Las alfombras rojas son el evento ideal para lucirlas, pero como no todas tenemos una, ¿dónde las usarías vos?