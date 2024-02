Dolor en la industria del vino: murió la Dama más querida de todas

María Isabel Mijares y García-Pelayo fue la primera enóloga española. Fue una de las personalidades más importantes del vino en ese país. De hecho, un mote que allí le endilgaron quedó como la forma de presentarla por siempre en cada encuentro, feria, simposio o degustación: "La dama del vino".

Mijares tuvo un vínculo especial con el mundo del vino argentino que se generó décadas atrás y año a año se solidificó. Con muchos amigos en estas latitudes, cada llegada de María Isabel al país era una fiesta. Su cultura y sus opiniones ayudaron a muchos empresarios del vino locales a crecer.

Mijares siempre deslumbró con otros de sus atributos: el humor y la calidez. Foto: Facebook Isabel Mijares

"Ella fue quien me presentó y auspicio en la FIJEV, y luego al dejar su cargo como vicepresidenta y al ver la falta de asociados de la Argentina, en su último viaje a Mendoza me citó a desayunar antes de viajar de regreso y me dijo: “Oscar, lo que no se comunica no existe. Argentina tiene que tener más periodistas y comunicadores del vino allí”. Me comprometí con ella a que íbamos a ocuparnos de eso. ¡Se fue una gran mujer!", expresó el periodista Oscar Pinco en sus redes.

Nacida en Mérida, Badajoz, en el año 1942; Isabel estudió Químicas en la Universidad complutense y luego fue becada en el Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos.

Fue la primera en presidir un Consejo Regulador del vino en España. Escritora de más de veinte libros, fue además un referente en cuanto al crecimiento del trabajo de la mujer en la industria vitivinícola.

MDZ se comunicó con Gabriel Fidel, vicerector de la U.N.Cuyo y consultor del mundo del vino, quien mantenía una estrecha amistad con esta ya mítica personalidad de la industria vitivinícola mundial. "Lamento profundamente el fallecimiento de María Isabel Mijares. Una gran mujer, siempre pionera, inteligente y luchadora. Argentina y América Latina siempre recordarán su generosidad y compromiso Fue una de las embajadoras que ayudó a hacer conocer el vino argentino en el mundo", comenzó diciendo Fidel.

"Nos conocimos hace más de dos décadas en Burdeos, en la Feria de Vinos Vinexpo. Desde entonces fuimos grandes amigos y compartimos muchos momentos profesionales y familiares. María Isabel amaba viajar a Argentina y a muchos países de América Latina, donde era muy querida y bienvenida, y en los que tenía muy buenas amistades, y especialmente aquí en nuestra era muy querida. De hecho tuve la alegría de organizar hace algunos años con otros amigos un homenaje para agradecer y celebrar su romance con Mendoza".

Isabel Mijares junto a Analía Videla, la fundadora del Wine Institute.

"Toda una vida aportando, sumando reconocimientos, premios y distinciones, impulsando concursos de cata de vinos, comunicando el vino con sabiduría, amor y pasión en numerosas publicaciones y libros, como solo ella sabía hacerlo. Asesoró muchas bodegas, entre ellas varios proyectos en toda América Latina, asesoró regiones, países, siempre con ese don que tenía de impulsar a la gente a crecer", siguió Fidel, emocionado.

"El nombre de María Isabel Mijares queda como uno de los grandes nombres de la vitivinicultura mundial. Tuve la alegría de disfrutar de su amistad y compartir maravillosos momentos cada vez que pudimos coincidir en Argentina o en España. Tuve el honor de que prologara mi libro 'Turismo del Vino, la Experiencia Argentina', reflejando con sus palabras su exquisita escritura".

"Sin dudas una mujer única, adelantada a su tiempo, siempre pionera, inteligente y luchadora. Fue una de las embajadoras extranjeras que ayudó desde los noventa a hacer conocer el vino argentino en el mundo, siempre con su habitual generosidad y espontaneidad".

"María Isabel fue siempre pionera. La primera mujer enóloga en España, la primera que obtuvo el doctorado en enología en Burdeos, donde estudió y trabajó con Émile Peynaud, la primera mujer en dirigir una bodega en España, Palacio de Arganza en Villafranca del Bierzo, la primera en presidir una denominación de origen, la DO Valdepeñas, la primera especialista en vinos en ingresar en la Academia de Gastronomía, entre tantos logros". Isabel Mijares junto a Michel Rolland y otros expertos del vino. Foto: Facebook Isabel Mijares.

"Hace pocos días hablé con ella, estaba feliz por su encuentro con Gabriela Testa en la Feria de Turismo de Madrid, siempre pensando en nuevos proyectos que la unieran con Mendoza".

"Se la va a extrañar mucho. Isabel es una de esas personas que siempre dejan huella, que siempre se las sentía cerca, aún a la distancia. Es muy triste su partida pero también son llenos de alegría y energía todos los recuerdos que nos deja, y en esas cosas lindas de la vida debemos pensar", finalizó Gabriel.