La mejor pastelera de Madrid es argentina y de Mendoza: ganó con este postre

La mendocina María Claudia Covarrubias (33), chef pastelera del restaurante Ramses (España), ganó el premio Pastelera Revelación 2024 en la séptima edición de este concurso celebrado en Madrid Fusión, una de las ferias gastronómicas más importantes del mundo.

Las jóvenes promesas más destacdas compitieron en el certamen, que tiene la intención de reconocer el trabajo de los talentos de la pastelería española. La oriunda de San Rafael, Mendoza, se alzó con la distinción tras realizar un postre inspirado en uno de los favoritos de Luciano Pavarotti.

En el programa "Uno nunca sabe", que se escucha todas las mañanas de lunes a viernes por MDZ Radio 105.5 FM , dialogamos con la ganadora de este prestigioso certamen. Claudia admitió estar "muy contenta, todavía no lo puedo creer porque es algo muy importante. La verdad es que no sé si fue inesperado o no, pero es un gran logro que muchos pasteleros buscan".

El postre que preparó se llama “De Módena a Madagascar”, y se compone de una esfera de caramelo soplado rellena de crema de vainilla y un aceto balsámico originario de Módena. En la base hay un bizcochuelo de nueces pecanas. Esta preparación lleva también un jugo concentrado de cacao que se saca del maíz, denominado oabika de Valrhona. "Debía presentar un postre que haya preparado y que esté en la carta del restó para el cual trabajo", especificó Claudia en la charla con MDZ.

Covarrubias contó su trayectoria dentro del mundo de la pastelería: "Hace casi tres años que estoy en España: en Madrid, un poco menos. Empecé a trabajar como ayudante de pastelería en Ramses, que es un grupo de restaurantes que tiene cuatro espacios gastronómicos. Todos están enfrente de la Puerta de Alcalá, en el centro de Madrid. Estuve trabajando seis meses como ayudante de pastelería, después pasé a ser jefa de pastelería de uno de los restaurantes y ahora soy la chef pastelera de los cuatro".

"Me enteré hace no mucho que me habían nominado para pastelera revelación de Madrid Fusión, y lo cierto es que no tenía ni postre pensado, nada para presentar, así es que me puse a trabajar en ello. El año pasado gané el concurso de la mejor pastelera de Madrid, con un postre que se llama El Madroño. Ahora me nominaron para este premio y la verdad es que es un gran honor".

"Hace más o menos un año atrás hicimos en el restaurante un menú con un ron muy conocido, el ron Zacapa, e investigamos un poco sobre algunos sabores y combinaciones. Allí preparé una primera versión de este semifrío. Cuando lo estábamos haciendo mi jefe me dijo que era uno de los postres preferidos de Pavarotti, entonces decidimos hacerlo. Cuando presentamos el menú, la verdad es que el postre sorprendió porque era súper sencillo pero muy rico. Cuando me dijeron que para Madrid Fusión tenía que elegir un postre que estuviera en la carta, recordé que me había gustado mucho este, y lo elegí pero agregando algunas cosas", explicó Covarrubias contando el proceso que la llevó a consagrarse.

El postre terminado: “De Módena a Madagascar”.

"Lo que hice fue una bola de caramelo soplado, la rellené con una crema de vainilla, helado de vainilla y en el centro llevaba vinagre balsámico. Es un sabor muy loco, pero la verdad que es riquísimo. El bizcocho de nuez pecan lo agregué porque quería que haya algún crujiente y me pareció que esa nuez podía quedar muy bien. Lo último que le agregué fue una salsa. Me faltaba una salsa y me puse a ver un montón de catálogos que tenía guardados. Encontré un producto que es de una marca mundialmente conocida de chocolate, que es un un concentrado de zumo de cacao. Cuando lo probé tenía notas muy similares al balsámico, entonces con eso hice mi salsa. En el plato sólo se veía la salsa y la bola rellena", detalló. ¡Y el momento del disfrute!

Previo a sumergirse dentro del mundo de la pastelería, Claudia pasó por un duro proceso de aceptación y cambio: "En realidad, yo estudié ocho años de Ingeniería y en una crisis existencial de no saber a qué dedicarme, encontré la pastelería. Ni siquiera recuerdo por qué me empezó a llamar la atención, pero creo que fue viendo videos de Instagram. En ese momento me mudé desde San Rafael a la capital de Mendoza, empecé a estudiar pastelería y me anoté en la escuela Sibaritas. Mi profesor, Emanuel Fernández, fue la primera persona que me transmitió su pasión. Soy bastante exigente conmigo misma, soy muy detallista y también creo que es por lo que me gusta la profesión".

"Me encanta el detalle y delicadeza que tiene la pastelería, es de las cosas que más me gustan. Creo que nunca podría haber sido cocinera, por ejemplo: no me llama la atención para nada. Creo que en mi caso hasta apliqué mis años de ingeniería, porque cuando empezás a estudiar esto te das cuenta que tiene muchas técnicas y fórmulas, termina siendo hasta como la química. Es muy difícil crear cosas nuevas si uno no sabe para qué funciona cada cosa. Mientras estudiaba, este mundo que estaba descubriendo me encantaba y apasionaba cada vez más. A medida que lo voy estudiando y voy avanzando, más me gusta todavía", siguió la ganadora del premio Pastelera Revelación Madrid Fusión 2024.

