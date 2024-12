Cristina Mengarelli: "Opino que Mendoza está muy bien a nivel turístico"

Las dudas sobre el crecimiento en turismo no parar de surgir en el sector. La situación macro y micro económica en la actualidad hace que el país se vuelva más "caro" en términos relativos de lo que ofrecen otros destinos, por lo que la demanda evidentemente se está viendo afectada.

Los números reflejan esa realidad. La cantidad de visitantes ha disminuido drásticamente en los últimos meses: En agosto de 2024, el número de viajeros que se hospedaron en hoteles y albergues fue un 11,8% menor que en el mismo mes de 2023. En junio de 2024, el número de turistas que visitaron Argentina disminuyó un 19,3% en comparación con el mismo mes de 2023. Y lo que se espera no es muy alentador.

De forma clara, muchas empresas del sector turístico han expresado preocupación por las pérdidas económicas y la imposibilidad de llevar adelante sus actividades, en parte, por la alteración de la brecha cambiaria que ha vuelto al país más caro para los turistas.

En vinculación a estos temas y los desafíos que tiene Mendoza como destino, hablamos con Cristina Mengarelli que tiene una mirada particular sobre este escenario que vive el país a nivel general y la provincia en particular. Ella es Directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercado de la Provincia de Mendoza.

Los desafíos del sector turístico, la clave de estos días. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El Presidente Milei dijo algo así como que detesta al Estado, en The Economist, hace unos días. ¿Ustedes desde la gestión provincial tratan de dejar "tranquilos" a los actores de sector?

Nosotros tenemos claro desde un principio que debemos ser facilitadores. Debemos procurar negocios a los mendocinos y por supuesto atraer turistas. Eso es lo que va a hacer que nuestra provincia siga creciendo y que los empresarios mendocinos puedan seguir generando trabajo y más mendocinos tengan una herramienta para subsistir día a día. Nuestra principal función es facilitar las condiciones adecuadas para que lleguen más turistas a Mendoza. En referencia a lo que dijo el presidente, no creo que sea nuestro caso porque venimos ya con una tercera gestión consecutiva de un mismo color político y no vemos un impedimento en el Estado, porque trabajamos cotidianamente con el Consejo Asesor público y privado de la mano de los 18 directores de Turismo de los municipios de la provincia, así como a los principales referentes de las instituciones intermedias.

La situación económica actual con el tipo de cambio y demás ha generado cierta parálisis en el sector ¿Qué se piensa en este sentido hacia el futuro?

No hemos bajado los brazos desde el 10 de diciembre del 2024 en procurar traer más turistas a Mendoza. Y uno de los principales mandatos de este gobernador fue que tenemos que seguir internacionalizando la marca Mendoza y lograr una mayor conectividad aérea. Realmente no hemos parado en la búsqueda de esos objetivos que son prioritarios para la gestión porque en lo que va del año, ya hemos realizado más de 100 acciones de promoción ya sea en el Turismo Nacional, como en el exterior sin dejar de lado, por supuesto al turismo interno nacional. Realmente no somos ajenos a la situación económica, pero tenemos que seguir adelante porque estamos en una época de transición a nivel global.

Cristina es optimista frente al actual estado de cosas. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Los problemas de siempre siguen estando: el estado de las rutas, la señalética, la llegada desde aeropuerto y su entorno. ¿Se está trabajando en eso?

Este es un tema que quizás ha estado en boca de muchos últimamente. Sabemos que las rutas nacionales dependen del Gobierno Nacional y la provincia hoy por hoy está haciendo un importante esfuerzo en mejorar muchas rutas provinciales que hasta hace unos años, estaban intransitables. Vos también has viajado por el mundo y has llegado aeropuertos en los cuales quizás tenés que recorrer una hora para llegar a tu destino. Por ejemplo, llegar a República Dominicana es un shock porque lo que te encontrás alrededor cuando te bajas del avión no tiene mucho que ver con el destino.

Se vienen años de desafíos importantes...

Realmente lo que ha crecido Mendoza, y sigue creciendo, es increíble, Y te digo que hay gente, hay turistas. Quizás no es el mejor momento, pero vos que estás de manera permanente en bodegas, podés ver que siguen habiendo turistas. Hay gente recorriendo, hay gente que puede estar almorzando o que puede estar disfrutando de un lindo momento tirado al lado del viñedo contemplando la Cordillera de los Andes.

Mendoza tiene un potencial increíble, porque tenemos gente maravillosa, tenemos atractivos naturales incomparables y están las condiciones dadas para seguir avanzando. Y eso te lo demuestra la cantidad de interesados que quieren venir a invertir a la provincia. Ni hablar de la gastronomía que ha avanzado abismalmente con los profesionales que tenemos y de hecho el año próximo, posiblemente tengamos la ceremonia de la entrega de las estrellas de la Guía Michelín 2025 en la provincia. Esto no es común en el mundo. Estamos muy bien.