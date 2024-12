La psicología explica qué significa soñar con tu ex

Soñaste con tu ex anoche y ahora no podés dejar de pensar qué significa. ¿Es una señal del universo? ¿O simplemente el cerebro jugando con vos? Según la psicología, soñar con exparejas no siempre es lo que parece y podría estar más relacionado con vos mismo que con esa persona del pasado.

No te alarmes: estos sueños suelen ser simbólicos y están más relacionados con tu crecimiento personal que con la relación en sí.

Los expertos afirman que los sueños son un reflejo de nuestras emociones y pensamientos inconscientes. Según la terapeuta clínica Leslie Beth Wish, soñar con un ex no necesariamente implica que querés volver con esa persona, sino que tu cerebro está procesando emociones no resueltas. “Podría ser una señal de que algo en tu vida actual te recuerda a esa relación o que estás intentando aprender de una experiencia pasada”, explica Wish.

Estos sueños pueden ser un reflejo de inseguridades o cambios en tu vida actual, más que un deseo de volver al pasado.

Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships sostiene que estos sueños también pueden estar relacionados con inseguridades personales. Si te encontrás en un momento de cambio o estrés, tu mente podría recurrir a una relación pasada como un "punto de referencia emocional", ya sea positivo o negativo.

Reflexionar sobre tus emociones en lugar de centrarte en la persona es la clave para entender este tipo de sueños.

Por otro lado, si el sueño fue más subido de tono, no te preocupes, no significa necesariamente que extrañes la conexión física. El cerebro utiliza símbolos y metáforas, y en este caso, tu ex podría representar aspectos de vos mismo que necesitás reconciliar. En definitiva, soñar con un ex es solo eso: un sueño, no una invitación a reabrir puertas cerradas, ¡así que soltá ese celular y no le llames!