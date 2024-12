El día que Letizia Ortiz casi va presa: qué se sabe del pasado de la reina

Letizia Ortiz es una de las reinas más famosas y resonantes del mundo, dada su relevancia como monarca, sus looks de los que siempre se habla y sus controversias en relación a algunos escándalos en los que se ve envuelta. En ese sentido, salió una nueva noticia sobre su vida.

La madre de las princesas de Borbón Leonor y Sofía está en el centro de la escena debido a una revelación del medio Don Balbón. Según este medio, la reina "habría sido detenida por la Policía Nacional durante su juventud, acusada de un delito que podría haber implicado pena de cárcel. Los detalles sobre el supuesto delito es que la agarraron por posesión de hachís".

Letizia Ortiz, elegante.

El medio en cuestión aclara que no hay fuentes oficiales al respecto y añade que esto había ocurrido en la década del 90, cuando Letizia Ortiz aún no tenía notoriedad pública. "Aunque no existen registros oficiales que respalden esta información, el rumor se ha convertido en tema de debate, avivado por fuentes anónimas que aseguran haber tenido acceso a documentos confidenciales", concluye el artículo.

Letizia junto a su hija menor, Sofía.

Qué es el hachís

El hachís es una forma concentrada de cannabis que se obtiene a partir de la resina de la planta de marihuana. Esta resina se recoge y se prensa para formar bloques o pastillas, que pueden variar en color, desde un tono marrón oscuro hasta negro.

Este producto contiene una alta concentración de tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, lo que lo hace más potente que otras formas de cannabis, como la flor seca.