Lucas Gimenéz: "Hay que sacarle la corbata al vino"

Lucas Gimenez es uno de los estudiosos de los distintos terruños de calidad que están dando los suelos de Mendoza. Se recibió en la Facultad Don Bosco, y ha desarrollado un camino de experiencia y expertise en lo que se refiere a la elaboración de vinos de calidad.

Uno de esos proyectos se encuentra en Luján de Cuyo, en Ugarteche. Se trata de Finca Iral donde cada vino es un reflejo de un viñedo. Con técnicas cuidadosamente seleccionadas y un respeto profundo por el terroir, en cada botella se expresa la esencia única de ese suelo y clima, ofreciéndo una experiencia irrepetible en cada sorbo.

Allí comparte su sueño y el trabajo conjunto junto a sus amigos, los ingenieros Elisabeth Hivon y Mark Long. Una charla para conocer más del terroir y del potencial que tiene el vino argentino en la actualidad.

¿Cómo son tus vinos?

Nosotros siempre buscamos elaborar vinos que hablen por sí solos y que comuniquen el lugar desde donde fueron pensados. Siempre decimos que estamos en un gran lugar como Ugarteche. Allí hay una finca de 10 hectáreas donde tenemos seis variedades de uva plantadas y cada una con mucha precisión. Al final es eso lo que fideliza a nuestros clientes: encontrar distintos varietales como Cabernet Franc o Bonarda que vienen a expresar un lugar determinado.

Lucas estudia terruños de alta calidad. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El tratamiento del viñedo es fundamental entonces...

Claro, no le metemos demasiado anabólico el viñedo ni maquillaje a los vinos. Es decir, no le pedimos al viñedo que produzca más de lo que debería producir naturalmente porque pensamos en plantaciones longevas, no pensamos en agotar ese recurso y replantar. Quizá son estrategias válidas de productores de otras zonas y las respeto pero no en nuestra búsqueda. Es lograr un buen balance propio del lugar y puede ser una estrategia para recuperar consumo que es un problema cada vez mayor hoy.

¿Cómo abordan ese problemática de consumo actual?

Es una preocupación grande porque si bien a nivel referencial estratégico uno se enfoca y mira mercados como los norteamericanos o los europeos, allá las cosas suceden cinco o diez años antes que acá. Pero con el mundo mucho más globalizado esas tendencias llegan a Sudamérica y Argentina particularmente en menos tiempo; y la verdad que lo que está sucediendo en Europa han cambiado las tendencias totalmente y nosotros no podemos alejarnos, ni dejar de prestarle atención. La pregunta es si es por los alcoholes altos. He tenido la posibilidad de elaborar allá y ya hay gran cantidad de vinos sin alcohol. No son de mi agrado pero están apuntados a traer nuevos consumidores no al que ya conoce de vinos.

Uno de sus buenos vinos presente en la nota. Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Y muchos sen ha llegado a replantear la politícas de promoción también, esto de "relajar" al vino?

Me gusta una frase, que es que hay que sacarle la corbata al vino y llevarlo al consumo más simple. Quizá esas son estrategias que funcionaron en un momento y fueron válidas, pero que a la vez me ha tocado encontrarme con gente que me dice no tomo vino porque no sé. Hemos sido responsables de eso y funcionó para posicionar algunos vinos de cierta gama, pero hoy nos encontramos con un problema de consumo de volumen y en el que todos estamos subidos en el mismo barco y creo que es responsabilidad de todos comunicarlo de la manera más simple.

¿Los vinos blancos pueden ser una opción?

Me encantan y sin dudas pueden ser una alternativa. Se están haciendo grandes vinos blancos en Argentina y lo que me parece era una materia pendiente en el volumen. De la mano de los cambios en el consumo es que que se está bebiendo un volumen mucho mayor de vino blanco y sin ninguna duda hay que animarse. No son solo vinos estacionales, y son ideales para esta época del año.