Carolina Hoyos: "Tomar vermut está en nuestro ADN"

Carolina es enóloga y nació en la Patagonia Argentina. Hace 19 años vive en Mendoza y es maestra destiladora, con 16 años de experiencia. Tiene 42 desarrollos de distintas bebidas, un centenar de proyectos que asesora, incluido una destilería en Bali, Indonesia.

Actualmente es una de las organizadoras del Congreso de Destiladores Argentinos, que se realizó recientemente. Y hoy está a cargo de Layunta Destilería, ubicada en Rusell, Maipú. Donde llegamos para realizar la nota.

En este último tiempo, además de ser la creadora de gran cantidad de productos que circulan en el mercado, una empresa de dueños indonesios, que comenzaron a proyectar el desarrollo de bebidas destiladas, a través de Pablo González, enólogo mendocino viviendo y trabajando en Bali hace 14 años, la convocaron para asesorarlos.

"Hicimos un trabajo previo online buscando botánicos locales, para que los puedan destilar y de a poco ir armando distintas posibilidades de recetas de Gin. Viaje este año un mes en el que nos enfocamos en definir una receta de Gin “House Pour” y otra receta de Gin Premium en las que pudimos plasmar botanicos como te verde, citricos, y especias tipicas de alla", cuenta Carolina.

-¿Cómo llegaste al mundo de los destilados?

-Siempre digo que me tomó por sorpresa. Cuando vine a Mendoza a vivir y a estudiar enología, me imaginaba dedicándome al vino toda mi vida y trabajando en una bodega. En Bodega Los Toneles me contaron que estaban empezando a armar un proyecto de destilados, y me proponen ser parte. Eso era Casa Tapaus, donde se llegó a ser bien innovador en el tema del Gin, de la Grapa y demás. Y la verdad es que no sabia que me iba a gustar tanto. Me mostraron cuál era la idea y dije bueno, quizás entiendo del proceso, pero hay un montón de conocimientos o de experiencias sensoriales que salimos a buscar con capacitación en Argentina. En ese entonces, en el 2016 no había libros en Argentina en español. Nos llevaba a Escocia por el tema del whisky, o a Inglaterra por el tema del Gin y fue como un viaje. Así fuimos aprendiendo de los mejores.

-Hubo una moda con el Gin hace un tiempo y hoy aparece el Vermut. Las bodegas ahora quieren tener su propio Vermut. ¿Es la hora de esta bebida?

-Sí, hoy volvió con todo, pero realmente siempre lo tuvimos en nuestra cultura, por la llegada de los inmigrantes a Argentina que trajeron sus tradiciones. Los Argentinos lo adoptamos fuertemente y hubo un momento que casi que lo perdemos. El Vermut trae consigo la tradición de tomarlo con familia, con amigos, que es lo que más nos une a nosotros como argentinos y en el tema de la calidad del producto, hoy hay diferenciales que sin desmerecer obviamente las marcas que le dieron origen al vermut, podemos encontrar grandes desarrollos. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Con la caída en el consumo, puede ser una alternativa para recuperar consumidores...

-Sin dudas, es un consumo más relajado. No necesitas copa, necesitas un vaso y si quieres lo tomas puro también, con hielo, soda o tónica. No hace falta demasiada vuelta para disfrutarlo, invita a la charla, prender el fuego y tomarse un Vermut con la picada es muy natural. Hay mucha gente que no lo conoce, que lo prueba por primera vez y en nuestro recuerdo de la infancia, siempre fuimos de tomar cosas dulces, porque las gaseosas siempre estuvieron en nuestra infancia, entonces de repente probar vermut no es tan desconocido, y eso hace que sea más fácil también. Entonces como que contagia más rápido y la gente no se siente tan limitada a decir que si percibe o no ciertas cosas en algún vino.

-Y ahora tenés tu propio proyecto, Layunta Destileria ¿Cómo surgió?

-La idea fue unirnos, juntarnos en pos de un objetivo. Y ese objetivo fue muy importante para que este proyecto funcione y tenga el éxito que está teniendo. Amamos la creatividad, amamos la bebida, amamos compartir con amigos el espacio donde trabajamos. Cuando lo imaginábamos era justamente esto y sin ir más lejos, ayer nos sentamos con un colega amigo viendo cómo fraccionábamos un nuevo producto y era emoción total. Bueno, la Layunta es eso, la unión de personas con un mismo objetivo, con el disfrute del conocimiento técnico y profesional detrás de cada trabajo. Como una yunta de bueyes, que va despacio, pero sigue avanzando.

Mirá la destilería al detalle

Un amplio espacio arbolado donde comienza el proceso. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Frutos que crecerán y servirán para la bebida. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

La entrada a la destilería, el espacio de producción. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Algunos de los tanques utilizados en la realización del vermut. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Especias que son parte de la fórmula. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El producto final. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ