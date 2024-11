Jennifer López demostró cómo ser elegante y osada a la vez: su look

Jennifer López es una celebridad del cine y la música que cosechó millones de seguidores alrededor del mundo por sus proyectos artísticos y muchos de ellos no se pierden ni un posteo de la cantante en sus redes. Así, las recientes fotos de JLo tuvieron repercusión en Instagram.

En el posteo que la voz de hits como On The Floor y Waiting for Tonight compartió en su perfil oficial de redes se pudo ver cuán ingeniosa es cuando se trata de su ropa, ya que lució un inusual outfit ante los usuarios que la siguen. El color elegido fue el negro: total black.

JLo, en Instagram. (jlo)

JLo se colocó un vestido que combinó lo sastrero con lo femenino y osado: en la parte superior se trató de un saco con mangas largas y corte bien formal, mientras que en la inferior solo tuvo una pequeña falda que le tapó los glúteos. En sus pies, se colocó unas bucaneras altas que se amalgamaron a la perfección. ¡Una diosa!

JLo, en Instagram. (jlo)

Cómo idear un look total black elegante y osado