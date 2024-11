El outfit de Lali Espósito que todos están copiando: rebelde y libre

Lali Espósito no deja de sorprender. Esta vez, la estrella pop eligió las calles porteñas como escenario para presentar su última canción, “No me importa”. Con un look que fusionó sensualidad y rebeldía, Lali dejó boquiabiertos a sus fans.

"Nunca fui lo que querían de mí", canta Lali en su nuevo single, mientras deslumbra con un outfit provocador. (Foto: Instagram)

En el video promocional, se la ve recorriendo lugares icónicos de Buenos Aires, como el Obelisco, desde un descapotable que realza su energía arrolladora. Durante el trayecto, entonó fragmentos del tema, cuyo mensaje celebra la libertad personal y desafía las opiniones ajenas. “Nunca fui lo que querían de mí” es la frase que se lee en su camiseta.

Baby T con mensaje, pantalón escocés y una vibra que desafía las reglas. Así Lali marca tendencia otra vez. (Foto: Instagram)

El look de Lali no pasó desapercibido. La artista combinó una baby T blanca con detalles en azul, dejando entrever su actitud desinhibida al llevarla sin corpiño. La prenda, con el poderoso mensaje impreso, se acompañó de un pantalón ajustado de estampado escocés en tonos oscuros, una elección que refuerza la vibra punk y rockera.

Toda una rockstar sobre la multitud. (Foto: Instagram)

Para completar el outfit, agregó un cinturón negro con hebillas y lució el cabello suelto al natural, una combinación que destila toda su confianza y autenticidad.

Desde un descapotable, la cantante presentó su nuevo tema con un look a todo rock. (Foto: Instagram)

Su paseo por las calles porteñas, acompañado por un estilo cargado de personalidad, demostró que Lali no solo canta sobre la libertad, sino que la vive en cada paso y en cada elección.