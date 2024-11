Barbie Vélez se suma a un trend de verano infalible: qué se comprará la modelo

Barbie Vélez es una actriz y modelo que tiene una gran relación con sus seguidores de redes sociales, muy cercana. La artista, de ese modo, recientemente les contó a sus fans la idea que tiene para implementar en su manera de arreglarse, para contrarrestar el calor.

Las altas temperaturas ya llegaron a Buenos Aires y, en ese sentido, la celebridad se mostró molesta por el calor, pero al ver una elección de accesorios de una chica se vio inspirada y aseguró que la imitaría. La idea de Vélez se basa en comenzar a usar abanicos, un nuevo trend de verano que se viene con todo, bárbaro para el calor.

Barbie Vélez y su madre, Nazarena.

"Me estoy arreglando un poco para ir al ensayo y me estoy dando cuenta de que me gustaría comprarme un abanico. Estoy con un claro bárbaro y el otro día vi a una chica que tenía uno y claro. Es ideal: lo tenés en tu cartera, tenés calor y lo sacás", soltó la modelo.

El casamiento de Barbie.

