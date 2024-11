Model off duty: tips para lograr este look y lucir como modelo

Si te interesa renovar tu placard, el estilo "model off duty" es una tendencia que no te podés perder. Se trata de un look inspirado en la forma en que las modelos se visten en su día a día, cuando no están trabajando. A diferencia de otras modas como el "old money", este estilo es fácil de replicar sin necesidad de hacer grandes inversiones.

Este estilo se caracteriza por su simplicidad y comodidad, combinando prendas básicas con un toque de elegancia que podés adaptar a cualquier época del año. Es una forma accesible de sentirte como una modelo sin necesidad de seguir las tendencias más exigentes o extravagantes.

Este look es ideal para quienes buscan moda accesible y sin complicaciones. Foto: Freepik

El "model off duty" consiste en elegir atuendos que reflejen tu personalidad, siguiendo la idea de que las modelos, fuera de la pasarela, buscan ser ellas mismas a través de looks sencillos y prácticos. Camisetas básicas, jeans y zapatillas cómodas son claves para lograr este estilo.

En cuanto al maquillaje y el peinado, la tendencia apuesta por lo natural y discreto. Las modelos suelen optar por peinados simples y maquillaje ligero cuando están fuera del trabajo, resaltando su belleza de manera sutil.

Si querés adoptar este look, una buena opción es prestar atención a los outfits que las modelos eligen durante las semanas de la moda, especialmente en el street style. Los colores neutros y las prendas cómodas son una constante que podés incorporar fácilmente a tu placard.

Camisetas básicas y jeans son claves en el "model off duty". Foto: Vogue

Entre los imprescindibles del "model off duty" se encuentran las camisetas blancas, vestidos negros, pantalones cargo y prendas de denim. Estas piezas, combinadas con calzado plano, te permitirán estar cómoda y a la moda en todo momento.

El estilo "model off duty" es una excelente opción para quienes buscan un look casual y moderno sin complicaciones. Inspirate en las redes sociales de modelos y fotógrafos de street style para armar tus propios conjuntos y destacar en cualquier situación.