Veinticinco enólogos y un sincero ping pong: así ven al vino argentino hoy

Argentina es el único país vitivinícola en el mundo que declaró a su vino como bebida nacional. La Malbec es la cepa más representativa del país ya que encabeza la cantidad de hectáreas plantadas con esa variedad. Si bien la Torrontés es la única uva nativa, la Malbec se distribuyó en todas las regiones obteniendo excelentes resultados.

Lo cierto es que el vino se ha consolidado a partir de hábitos sociales propios de la cultura y la identidad argentinas arraigadas en el ámbito familiar y de la amistad, donde la moderación y el control social se aúnan con el disfrute. Es por esto que el 24 de noviembre del 2010 se firmó el Decreto 1800 que lo declaró bebida nacional de la Argentina, razón por la cual esa fecha se celebra como el Día del vino argentino. En 2013 se sancionó la Ley Nº 26.870 -Vino Argentino Bebida Nacional, con el propósito de difundir la tradición y las características culturales implicadas en su producción, elaboración y consumo.

Para tener un pantallazo de las opiniones de la industria en el marco de este día, y para jugar un poco con los enólogos -por qué no- es que a 25 hacedores de vino les propusimos un ping pong muy simple: adjudicar una sola palabra para responder. En el caso de sentir que es imposible -algunos eso aseguraron-, la respuesta debía ser escueta.

Las preguntas fueron las siguientes:

1- ¿Con qué palabra definirías la situación actual del vino argentino?

2- Somos increíbles haciendo Malbec. ¿Qué otro varietal hoy en Mendoza sorprende?

3- ¿Cuál es el varietal que a vos te seduce, te copa, te gusta mucho?

4- Una IG o zona geográfica argentina que está en tu puesto 1 hoy, porque de ahí salen vinos que te encantan.

5- Una provincia, región o lugar de la Argentina que te parezca una revelación en este último tiempo.

6- Un señor admirable de la historia del vino argentino.

7- Una señora admirable de la historia del vino argentino.

8- Seguro amás todos los vinos que hacés... pero nombrame un vino tuyo que sea significativo por el motivo que quieras.

9- Nombrame un vino de un colega que te guste mucho.

10- Un maridaje eficaz, perfecto de un vino tuyo con un plato (aquí se vale decir tu vino y el plato, jajaja!)

11- Viajás, vas a ferias, a restaurantes de todos los continentes... ¿Cómo define el mundo a los vinos argentinos?

12- ¿Qué le falta a la industria vitivinícola argentina?

¡Y estas son las respuestas!

Mariano Di Paola - Rutini

Mariano Di Paola.

1- Situación actual del vino argentino: Muy Buena

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Merlot

4- Región de vinos increíbles: Gualtallary

5- Región revelación: Chubut

6- Un señor del vino: Pepe Galante

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Syngle vineyard Merlot Altamira

9- Un vino de un colega que te encanta: Black tears de Fabián Valenzuela

10- Un maridaje: Asado con Rutini Merlot

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Muy auspiciosos

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Tiempo

Susana Balbo - Susana Balbo Wines

Susana Balbo junto a sus nietos.

1- Situación actual del vino argentino: Complicada

2- Varietal que sorprende: Torrontés (obvio hecho por mí! jaja!)

3- Varietal que te gusta: Torrontés

4- Región de vinos increíbles: Gualtallary

5- Región revelación: San Pablo

6- Un señor del vino: Francisco Oreglia

7- Una señora del vino: Melchora Lemos

8- Un vino tuyo significativo: Brioso

9- Un vino de un colega que te encanta: Chacra

10- Un maridaje: Gazpacho de melón con Brioso Blanco

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Excelentes

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Organización

Pablo Richardi - Bodega Flechas de los Andes

Pablo Richardi.

1- Situación actual del vino argentino: Recalculando...

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Malbec y Nebiolo

4- Región de vinos increíbles: Valle de Uco

5- Región revelación: Chubut

6- Un señor del vino: Nicolás Catena

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Flechas de los Andes Gran Malbec

9- Un vino de un colega que te encanta: alguno del Germán Di Césare

10- Un maridaje: Malbec, bife de chorizo y chimichurri

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: En el mundo te dicen que hay espacio para más vinos argentinos en las cartas de los restaurantes

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Inversión en publicidad y comercio global. La inversión en producción está hecha y funciona.

Ana Paula Bartolucci - Chandon

Ana Paula Bartolucci.

1- Situación actual del vino argentino:: Oportunidad

2- Varietal que sorprende: Pinot Noir

3- Varietal que te gusta: Pinot Noir

4- Región de vinos increíbles: Gualtallary

5- Región revelación: Chubut

6- Un señor del vino: Onofre Arcos

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Chandon extra brut

9- Un vino de un colega que te encanta: Polígonos Semillón

10- Un maridaje: Humita y Chandon Blanc de Blancs

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Auténticos

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Visibilidad

Pepe Reginato - Bodega Reginato

Pepe Reginato junto a sus hijas.

1 - Situación actual del vino argentino:: Buena

2 - Varietal que sorprende: Chardonnay

3 - Varietal que te gusta: Chenin

4 - Región de vinos increíbles: Gualtallary

5 - Región revelación: Chubut

6 - Un señor del vino: Carmelo Patti

7 - Una señora del vino: Paula Borgo

8 - Un vino tuyo significativo: Espumante Celestina Pinot Noir

9 - Un vino de un colega que te encanta: Cabernet Sauvignon de Ambrossia - Enólogo Matías Macias

10 - Un maridaje: Espumante Pinot Gris Celestina con sushi

11 - Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Muy buenos

12 - Qué le falta a la industria del vino argentino: Crédito para hacer inversiones

Agustina Hanna - Ruca Malén

Agustina Hanna.

1- Situación actual del vino argentino: Desafiante

2- Varietal que sorprende: Garnacha

3- Varietal que te gusta: Sauvignon Blanc

4- Región de vinos increíbles: Gualtallary

5- Región revelación: San Pablo

6- Un señor del vino: El Padre Oreglia

7- Una señora del vino: Laura Catena

8- Un vino tuyo significativo: Ruca Malen Capitulo 2 Corte de Blancas

9- Un vino de un colega que te encanta: 6HL Cabernet Franc

10- Un maridaje: Ruca Malen Capitulo 3 Chardonnay con Mollejas (bien maceradas en limón)

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Sorprendentes

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Tiempo

Matías Michelini - Matías Michelini Wines

Matías Michelini.

1- Situación actual del vino argentino: Solidez.

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc.

3- Varietal que te gusta: Sauvignon Blanc.

4- Región de vinos increíbles: Gualtallary.

5- Región revelación: Quebrada de Humahuaca.

6- Un señor del vino: Ángel Mendoza.

7- Una señora del vino: Susana Balbo.

8- Un vino tuyo significativo: Montesco Agua de roca.

9- Un vino de un colega que te encanta: Noemia.

10- Un maridaje: Vía revolucionaria Torrontés brutal con mollejas a la parrilla.

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Potentes.

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Creérsela.

Nesti Bajda - Catena Zapata

Nesti Bajda.

1- Situación actual del vino argentino: Promisoria

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Malbec

4- Región de vinos increíbles: El Cepillo

5- Región revelación: La Rioja

6- Un señor del vino: Walter Bressia

7- Una señora del vino: Laura Catena

8- Un vino tuyo significativo: Malbec Argentino

9- Un vino de un colega que te encanta: El ALisa, de Hans

10- Un maridaje: Angelica Chardonnay con mollejas ahumadas

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Buenos, Bonitos, Baratos

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Tiempo

Noelia Torres - Marchiori & Barraud

Noelia Torres.

1- Situación actual del vino argentino: Desafiante

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Cabernet Sauvignon

4- Región de vinos increíbles: Luján de Cuyo

5- Región revelación: Jujuy

6- Un señor del vino: Raúl De la Mota

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Hornero

9- Un vino de un colega que te encanta: Albariño de las Perdices

10- Un maridaje: Empanadas de carne con Cuartel 2 Cabernet Sauvignon

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Competitivos

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Seguir creciendo

Gustavo Rearte - Achaval Ferrer

Gustavo Rearte.

1- Situación actual del vino argentino: Desafiante

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Merlot

4- Región de vinos increíbles: Luján de Cuyo.

5- Región revelación: Jujuy

6- Un señor del vino: Mariano Di Paola

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Finca mirador 2013, primer vino de Medrano - Junín que elaboré y me cambio la percepción del Este mendocino.

9- Un vino de un colega que te encanta: Viña extrema Chacayes, de Matías Riccitelli

10- Un maridaje: Pizza con lomo ahumado con un Quimerino Tinto de Achaval Ferrer

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Sorprendentes

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Seguir sosteniendo el excelente trabajo que hacemos todos los días

Diana Fornasero - Viña Cobos

Diana Fornasero.

1- Situación actual del vino argentino: Compleja

2- Varietal que sorprende: Cabernet Sauvignon

3- Varietal que te gusta: Cabernet Franc

4- Región de vinos increíbles: Los Árboles

5- Región revelación: Sarmiento, Chubut

6- Un señor del vino: Paul Hobbs

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Bramare Luján de Cuyo Cabernet Sauvignon

9- Un vino de un colega que te encanta: Perse Jubileus

10- Un maridaje: Vinculum Malbec con un buen asado

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Increíbles

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Posicionarse globalmente

Silvio Alberto - Bodega Bianchi

Silvio Alberto.

1. Situación actual del vino argentino: Desafiante.

2. Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3. Varietal que te gusta: Cabernet Franc

4. Región de vinos increíbles: Los Chacayes

5. Región revelación: Chubut

6. Un señor del vino: Mariano Di Paola

7. Una señora del vino: Susana Balbo

8. Un vino tuyo significativo: Enzo Bianchi Gran Malbec.

9. Un vino de un colega que te encanta: Antología XLIX

10. Un maridaje: Lasagna bolognesa con Particular Cab. Franc

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Únicos

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Diversificar

Laura Principiano - Zuccardi Wines

Laura Principiano.

1. Situación actual del vino argentino: El vino nunca ha estado mejor, pero la situación es desafiante.

2. Varietal que sorprende: Chardonnay

3. Varietal que te gusta: Chardonnay

4. Región de vinos increíbles: San Pablo

5. Región revelación: Sarmiento, Chubut

6. Un señor del vino: José Alberto Zuccardi

7. Una señora del vino: Marina Beltrame

8. Un vino tuyo significativo: Fósil

9. Un vino de un colega que te encanta: Gauchezco Sauvignon Blanc

10. Un maridaje: Sushi + Polígonos del Valle de Uco Verdejo

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Vinos con identidad

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Tiempo, para seguir comunicando las regiones

Daniel Pi - Bemberg Wines - Daniel Pi Wines

Daniel Pi.

1. Situación actual del vino argentino: Desafiante.

2. Varietal que sorprende: Chardonnay

3. Varietal que te gusta: Cabernet Sauvignon

4. Región de vinos increíbles: Alto Agrelo

5. Región revelación: Calingasta

6. Un señor del vino: Francisco Oreglia

7. Una señora del vino: Elisabeth Checa

8. Un vino tuyo significativo: Imperfecto

9. Un vino de un colega que te encanta: Cruzat

10. Un maridaje: Chardonnay Celler del Pi y Chernia grillada

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Encantadores

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Consumo

Victoria Brond - Alpamanta

Victoria Brond.

1. Situación actual del vino argentino: Desafiante.

2. Varietal que sorprende: Criolla

3. Varietal que te gusta: Pinot Gris

4. Región de vinos increíbles: Luján de Cuyo

5. Región revelación: Jujuy

6. Un señor del vino: Onofre Arcos

7. Una señora del vino: Susana Balbo

8. Un vino tuyo significativo: Malbec Respect

9. Un vino de un colega que te encanta: Pinot Gris de Piedra Negra

10. Un maridaje: Pet Nat de Criolla Grande con comida Peruana

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Diversos

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: ¡Unión!

Andrés Vignoni - Raquis

Andrés Vignoni.

1- Situación actual del vino argentino: Redescubrimiento

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Grenache

4- Región de vinos increíbles: Chacayes

5- Región revelación: Jujuy

6- Un señor del vino: El Padre Oreglia

7- Una señora del vino: Susana Balbo

8- Un vino tuyo significativo: Raquis Monasterio

9- Un vino de un colega que te encanta: Meteora

10- Un maridaje: Tartar de wagyu con Raquis San Pablo

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Sorprendentes

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Sinceramiento

Valeria Antolín - Piattelli Vineyards

Valeria Antolín.

1- Situación actual del vino argentino: Desafiante

2- Varietal que sorprende: Cabernet Sauvignon

3- Varietal que te gusta: Malbec

4- Región de vinos increíbles: Chacayes

5- Región revelación: Patagonia

8- Un vino tuyo significativo: Trinitá

9- Un vino de un colega que te encanta: Un vino cofermentado de MB-CF de Huentala

10- Un maridaje: Piattelli Brut Nature con chivo

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Buena relación precio calidad

12 - Qué le falta a la industria del vino argentino: Vender más

Tomás Stahringer - Vinyes Ocults

Tomás Stahringer.

1. Situación actual del vino argentino: Compleja

2. Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3. Varietal que te gusta: Sauvignon Blanc

4. Región de vinos increíbles: El Cepillo

5. Región revelación: Sierra de Los Padres (BsAs).

6. Un señor del vino: Ángel Mendoza

7. Una señora del vino: Susana Balbo

8. Un vino tuyo significativo: Maceración carbónica

9. Un vino de un colega que te encanta: Garnacha Desquiciado

10. Un maridaje: Maceración carbónica + milanesas con papas fritas.

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Atrevidos

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Estrategia

Julia Halupczok

Julia Halupczok.

1. Situación actual del vino argentino: Argentina

2. Varietal que sorprende:Cabernet Franc

3. Varietal que te gusta: Syrah

4. Región de vinos increíbles: El Ce pillo

5. Región revelación: Barreal

6. Un señor del vino: Raúl de la Mota

7. Una señora del vino: Susana Balbo

8. Un vino tuyo significativo: El Oso de la luna creciente Malbec 2023

9. Un vino de un colega que te encanta: Meteora de Federico Gambetta

10. Un maridaje: El maridaje es subjetivo. A mi me gusta Pulso Corte Selección con risotto de hongos

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: De muchas formas... en general amables, sucrosos y elegantes

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Mejor diálogo y consenso entra los eslabones de la cadena. Trabajo en conjunto.

José "Pepe" Gómez - Agostino Wines

Pepe Gómez.

1. Situación actual del vino argentino: Preocupante

2. Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3. Varietal que te gusta: Sauvignon Blanc

4. Región de vinos increíbles: El Cepillo

5. Región revelación: Chubut

6. Un señor del vino: Ángel Mendoza

7. Una señora del vino: Estela Jaime: homenaje a una batalladora

8. Un vino tuyo significativo: Chardonnay/Viognier Agostino

9. Un vino de un colega que te encanta: Malbec Las Perdices

10. Un maridaje: Chardonnay/Viognier con paella

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Calidad constante

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Investigación y Desarrollo.

Paula González - Antigal

Paula González.

1. Situación actual del vino argentino: Desafiante.

2. Varietal que sorprende: Cabernet Franc.

3. Varietal que te gusta: Pinot Noir.

4. Región de vinos increíbles: Gualtallary.

5. Región revelación: Chubut.

6. Un señor del vino: Pepe Galante.

7. Una señora del vino: En esta industria que tiene más preponderancia masculina, creo que todas las mujeres que estamos en el mundo del vino sentimos admiración mutua.

8. Un vino tuyo significativo: Si bien en la cosecha 2025 podré mostrar mi estilo, el Uno Platinum Cabernet Franc de Antigal... ¡será una bomba!

9. Un vino de un colega que te encanta: Malbec Los Jabalíes de Jorge Cabeza.

10. Un maridaje: Appellation Chardonnay de Pyros con sushi.

11. Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Un gran presente y un futuro prometedor.

12. Qué le falta a la industria del vino argentino: Un poco de tiempo.

Juan Pablo Díaz - Bodega López

Juan Pablo Díaz.

1- Situación actual del vino argentino: Sinergia.

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc.

3- Varietal que te gusta: Sangiovese.

4- Región de vinos increíbles: Agrelo.

5- Región revelación: Patagonia.

6- Un señor del vino: nadie en particular.

7- Una señora del vino: Nadie en particular.

8- Un vino tuyo significativo: Universo Paralelo Sangiovese.

9- Un vino de un colega que te encanta: Espumantes Phillipe Caraguel.

10- Un maridaje: Federico López jerez y jamón crudo.

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Calidad.

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Tiempo.

Andrea Ferreyra - Finca La Celia

Andrea Ferreyra.

1- Situación actual del vino argentino: Consistencia

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc

3- Varietal que te gusta: Pinot Noir

4- Región de vinos increíbles: Paraje Altamira.

5- Región revelación: San Pablo, Valle de Uco.

6- Un señor del vino: Raúl de la Mota.

7- Una señora del vino: Celia Bustos. Hizo muchísimo por la prosperidad de lo que hoy conocemos como Eugenio Bustos, en San Carlos: escuelas, hospital, iglesia, terrenos para viviendas, ferrocarril, etc.

8- Un vino tuyo significativo: La Celia Heritage Malbec. Este vino me emociona porque fue el primer proyecto que hice en La Celia. Fue en 2006.

9- Un vino de un colega que te encanta: Me gustan varios vinos, de varios colegas y mencionar uno solo me parece injusto…pero estoy en modo Pinot Noir; me gusta mucho el de Las Estelas de Tunuyán, Valle de Uco y Gamboa de Campana, Buenos Aires.

10- Un maridaje: La Celia Heritage Malbec, es un single Vineyard de Paraje Altamira con vegetales asados.

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: A mi entender hay un re descubrimiento de que Argentina no es sólo Malbec, que hay otras cepas... y que si bien el Malbec es nuestra carta de presentación, éste se expresa distinto según los lugares.

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: A nivel macro, entiendo que todo lo referido a obras de infraestructura (riego, caminos, rutas etc); convenios comerciales con los mercados externos; tema de sustentabilidad debiera ser política gubernamental.

Sergio Casé - Bodega Trapiche

Sergio Casé.

1- Situación actual del vino argentino: Preocupante.

2- Varietal que sorprende: Cabernet Franc.

3- Varietal que te gusta: Pinot Noir.

4- Región de vinos increíbles: Chapadmalal.

5- Región revelación: Trevelin.

6- Un señor del vino: Michel Rolland.

7- Una señora del vino: ¡Qué difícil!

8- Un vino tuyo significativo: Trapiche Iscay.

9- Un vino de un colega que te encanta: El Esteco Partidas Limitadas.

10- Un maridaje: AMICHU Raboso 2023 con pizza.

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Apasionantes.

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Competitividad.

Federico Gambetta - Altos Las Hormigas

Fede Gambetta.

1- Situación actual del vino argentino: Ilusión.

2- Varietal que sorprende: los blancos.

3- Varietal que te gusta: Semillón.

4- Región de vinos increíbles: Altamira.

5- Región revelación: El Este mendocino

6- Un señor del vino: Ingeniero Alberto Arizu.

7- Una señora del vino: Elizabeth Checa.

8- Un vino tuyo significativo: Meteora.

9- Un vino de un colega que te encanta: Las bases, de Raquis.

10- Un maridaje: Altos Las Hormigas blanco con un carpaccio.

11- Cómo ven a los vinos argentinos desde afuera: Energía.

12- Qué le falta a la industria del vino argentino: Unión.