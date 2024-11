MDZ Sociales en el show de Calamaro: una cita de amor entre los mendocinos y Andrés

Los siete mil que fueron a ver a Andrés Calamaro el viernes 15 de noviembre al Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo -ex Feriagro- coincidieron en algo: la noche fue una fiesta.

Se trató de una velada en donde al Salmón se lo vio absolutamente animado, feliz, y con una actitud sumamente positiva para encarar este recital que significó su reencuentro con un público que lo esperó más de ocho años.

Participativo con el público, bailarín, entusiasta; Calamaro cantó un puñado de clásicos que fueron coreados por todos los asistentes. De hecho, el público mostró una de las particularidades de los seguidores del cantante de "Paloma", "Estadio Azteca" y "Crímenes perfectos": no tiene edad. La gente que compró la entrada era de 20, 30, 40, 60 y 60 años. Estaban los seguidores del Andrés de Los Abuelos de la Nada, los que se copaban con Los Rodríguez, y los amantes del Calamaro solista.

El reencuentro se produjo en el marco del cumpleaños número 25 años de su disco doble "Honestidad Brutal", y la lista de temas fue la siguiente:

1-El día de la Mujer Mundial

2 -¿Para qué?

3 -Cuando Te Conocí

4 -A los Ojos

5 -Más duele

6 -Te quiero igual

7 -Con abuelos

8 -Una Bomba

9 -All You Need

10 - No tan Bs As / Clonazepam

11 -No Va Más

12 -Las Heridas

13 - Los Aviones

14 -Algún Lugar encontré

15 -La parte de adelante

16 -Cuando no estás

17 -Crímenes Perfectos

18 -Tuyo Siempre

19 -Alta Suciedad

20 -Flaca

21 -Paloma

Bis

22 -Estadio Azteca

23 -Los Chicos

MDZ tuvo a su departamento de redes sociales en el show, y a continuación te mostramos un extracto del show:

¡No te pierdas algunas instantáneas de Sociales!

Nahir, Luz, Pablo, Ivana y Renzo se cantaron todo en el recital.

La familia Renzi a pleno: Alfredo, Julieta, Lautaro e Ivana.

El Salmón y un toque muy esperado.

Fer Montoya, Soledad Milán, Laura Montoya y Florencia Ferrara.

Roxana Torres y Juan Manuel Fernández.

Impresionante. Una vista de lo que fue el recital, en Luján de Cuyo.

Mauro Barraza, Franco Caldentey y Sebastián Caldentey.

El intendente de Maipú Matías Stevanato junto a Nina y Valentina.

Vicky, Charly y Mailén, captados por la cámara.

Calamaro fue vivado a rabiar por los mendocinos.