Pampita, imparable: vestido rojo, botas brillantes y romance en Europa

Pampita volvió a captar todas las miradas en redes sociales al compartir unas fotos de su viaje por Europa, donde el romance con Martín Pepa parece florecer. En Londres, la modelo publicó una serie de imágenes recorriendo la ciudad, pero unas en particular dejó a sus seguidores sin palabras: en una salida nocturna, Pampita lució un sensual vestido rojo, corto y ceñido, con detalles de pedrería en el escote y el borde inferior, que añadieron el toque glamuroso y audaz. Para completar el outfit, optó por unas botas altas y brillantes, sumando aún más sofisticación a su estilo.

La modelo lució sus piernas y outfit en su post de Instagram. (Foto: @pampitaoficial)

Los fans rápidamente reaccionaron, llenando el post de elogios y comentarios como "¡El rojo te queda espectacular!" y "Sos una diosa, todo lo llevás increíble." Además de su belleza, muchos seguidores resaltaron la tranquilidad que irradia, reflejo de los cambios personales y la felicidad que Pampita está experimentando luego de todo el drama con su ex pareja.

Pampita con un vestido rojo que robó suspiros. (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Sin embargo, no fue solo aquél vestido rojo el que causó sensación, sino también su outfit all back que irradió mucho poder y confianza. Destacando por la chaqueta de cuero y los pantalones en corte oxford con líneas plateadas a los costados, la modelo brilló por las calles de Londres, mostrándose con una actitud relajada y abierta a disfrutar.

En medio de su viaje con Martín Pepa, Pampita posó con un outfit re canchero. (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Y es que la sorpresa no solo fue el look: Pampita fue vista en Londres junto a su nueva pareja, Martín Pepa. Aunque no habían confirmado la relación oficialmente, el programa El Ejército de LAM divulgó imágenes de la pareja paseando de la mano, confirmando el vínculo romántico. Entre las fotos filtradas también se veía a su maquilladora, quien los acompaña en el viaje, un detalle que los fans no dejaron pasar.