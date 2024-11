Estilo Barbie: el look de Florencia Peña que sus fans amaron y sus detractores criticaron

Florencia Peña no pasó desapercibida en su última aparición en el Cantando 2024, donde impactó con un look muy a la estética Barbie. La actriz y conductora optó por un vestido ajustado fucsia de corte off shoulders, un color que actualmente es tendencia y que Florencia lució con total seguridad y elegancia.

La gran mayoría en las redes sociales aplaudieron a la actriz, y dijeron que su onda era impresionante, aunque hubo algunos que la trataron de exagerada.

Florencia Peña apuesta al rosa en el Cantando 2024. (Foto: Instagram @flor_de_p)

El vestido largo y ceñido, de mangas largas y con una falda fluida, se adornaba con sutiles brillos que añadían un toque de glamour sin ser exagerado. Para completar el conjunto, Florencia eligió unas sandalias con pedrería en la capellada, a pesar de llevar una bota ortopédica por una lesión reciente, lo que no le impidió mostrar su estilo.

Florencia se robó todas las miradas con su vestido fucsia, peinado con moño y detalles en pedrería. (Foto: Instagram @flor_de_p)

En cuanto al beauty look, el rosa fue protagonista absoluto. Florencia apostó por unas pestañas postizas que resaltaban su mirada, sombras rosadas en los párpados, y un toque de iluminador en los lagrimales. Para las mejillas, rubor rosado, y un labial glossy que daba el toque final a este look lleno de brillo y femineidad.

Aún con bota ortopédica y todo, ¡una diosa en rosa! (Foto: Instagram @flor_de_p)

Para rematar el estilo Barbiecore, Peña sumó accesorios a juego: aros colgantes en forma de flor con piedras fucsias y un gran moño de satén rosa pastel en la media ponytail alta. Con el cabello en ondas definidas, Florencia Peña mostró su habilidad para reinventarse y destacar en cada aparición, con una combinación de modernidad y toque retro que cautivó a sus seguidores.