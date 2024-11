Bomba total: mirá los nuevos looks de Lali Espósito que arrasan en redes

Promocionando su nuevo álbum y su primer single Fanático, Lali pasó por el programa de Susana Giménez y dio qué hablar. Desde preguntas sobre su cumpleaños hasta el romance, la música y un percance con el tarot, la cantante se ganó todos los aplausos durante la noche de la diva de la televisión.

Lali fue invitada de lujo al programa de Susana Giménez. Foto: Instagram @lali.

También hubo lugar para el estilo de Lali y dos increíbles looks que arrasaron en TV y en redes sociales. Para la primera parte de su aparición- protagonizada por la entrevista con Susana Giménez, la artista se apuntó por un estilismo de El Camarín, conformado por un vestido ultra sexy en encaje negro y transparencias.

El vestido elegido por Lali para el programa de Susana Giménez

De estilo lencero, con finos tirantes, escote recto y falda larga, la actriz conquistó al público con su faceta punk sensual. Con lencería a juego, tacones brillantes y un collar de cristales, Lali logró que los argentinos se quedaran atentos a su presencia en el sillón de la diva.

De un vestido de encaje a un conjunto rocker, Lali enseñó su nuevo estilo. Foto: Instagram @lali.

Pero esta no fue su única opción. La cantante volvió a aparecer en escena dominando el escenario, mientras entonaba las estrofas de su canción Fanático. Su look no fue para menos, gracias a que Lali redobló su apuesta con un diseño original de la marca, Guevara Ocampo.

Sin dudas, una leyenda argentina de la música y la moda. Foto: Instagram @lali.

Pantalones de denim y cuero negro decorado con tachas y cadenas plateadas, bralette de encaje, chaleco bicolor, botas de plataforma, gafas de sol y collares metalizados crearon el conjunto de la famosa para su momento estelar en la televisión argentina.

A sus 33 recién cumplidos, Lali sigue cosechando éxitos, y su nuevo estilo la convierte en una de las cantantes argentinas más impactantes. ¿Qué creen?