El look campestre de Isabel Macedo que hipnotizó a todos: las fotos

Isabel Macedo volvió al ruedo como actriz en los últimos meses, después de varios años en los que estuvo alejada de las cámaras para dedicarse a su familia. A pesar de esto, en un reciente posteo, la artista se mostró feliz con su esposo e hijas.

La actriz de novelas como Botineras, Graduados, Floricienta y Guapas se mostró en un domingo al aire libre junto a Juan Manuel Urtubey y una de sus hijas, mientras andaban a caballo por el campo. Sin dudas, Macedo y los suyos disfrutan al máximo de la conexión con la naturaleza.

El posteo de Isabel. Instagram isabelmacedophoto

Isabel Macedo desde hace meses suele compartir en sus redes sociales imágenes relacionadas a los glamorosos looks, maquillajes y peinados que se hace para los eventos a los que deben acudir pero en esta ocasión se mostró mucho más relajada y campestre. Sin make up, la actriz lució un abrigado y chic sweater en tonos blancos, mostaza y rosa, con su cabello atado y un sombrero blanco que complementó su look.

